Gonzalo pide a sector externo trabajar arduamente para ganar elecciones municipales y presidenciales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, encabezó este martes, un acto de juramentación de más de 600 personas, miembros de 20 movimientos, que se integran al “Sector Externo con Gonzalo”, a quienes motivó para que unidos a él trabajen arduamente para ganar las elecciones municipales y presidenciales.

En una actividad celebrada en el salón de eventos Epic Center, Castillo les agradeció a todos por su respaldo, al tiempo de expresarles que ese gran partido que representa el PLD, unido a estos 20 movimientos constituye una fuerza imbatible camino a la gran victoria peledeísta en las elecciones municipales en marzo y luego las presidenciales en mayo.

“Quiero darles las gracias a estos 20 movimientos que se juramentan hoy. La verdad es que no me imagino una marcha caravana sin la presencia del Sector Externo; ustedes con su participación me llenan de energía para que cada mañana me levante y salga a las calles a conquistar el corazón de los dominicanos y dominicanas”, manifestó.

“Dicen que nuestra democracia está en crisis, que está en problema a raíz de lo sucedido el domingo, y yo quiero decirles que cuando una democracia está en crisis solo hay una solución, y eso es más democracia, por eso, tenemos que ir a votar en marzo 15 de manera ordenada, diciplina y con una vocación militante de ir a votar temprano para apuntalar el triunfo de todos nuestros candidatos municipales”, expresó.

Castillo dijo que la Campaña Gonzalo 2020 continuará arduamente trabajando y apoyando a los candidatos municipales del PLD y las fuerzas aliadas en las próximas cuatro semanas para obtener un gran triunfo.

En ese sentido, Castillo les hizo un llamado a los distintos movimientos para que no dejen de trabajar en las calles durante esta nueva etapa de campaña, porque “trabajando y trabajando” es la única forma de alcanzar el triunfo el 15 de marzo y el 17 de mayo.

“Vamos a salir a las calles a trabajar y seguir conquistando los corazones de los dominicanos y las dominicanas para ganar las elecciones del 15 de marzo y luego las de mayo de manera contundente. Nuestro partido está más unido y más operativo que nunca. A nuestros candidatos a cargos municipales quiero decirles que como el PLD es una gran familia, nosotros seguiremos apoyándolos y trabajando incansablemente para que en marzo obtengamos una victoria contundente”, precisó el candidato presidencial.

Durante el acto de juramentación, Castillo dijo sentirse muy emocionado y orgulloso de todos estos movimientos, integrados en su mayoría por jóvenes, a quienes les reafirmó su compromiso con el impulso de la juventud, y afirmó que en este nuevo ciclo político que se abre, ellos serán los protagonistas en el diseño y construcción de nuevas ideas e iniciativas que les permitirán desarrollar sus talentos y materializar sus sueños.

En ese sentido, el candidato presidencial destacó que el país requiere un gobernante experimentado, con un perfil de éxito, y él tiene todas esas cualidades, y por eso, representa ese hombre de nuevas ideas que estará dedicado completamente a su pueblo para que en los próximos cuatro años continúe la prosperidad y el progreso en los hogares dominicanos.

En el acto acompañaron a Castillo, el coordinador del Sector Externo, Donald Guerrero, quien dijo que durante semanas han salido a las calles para apoyar a sus candidatos municipales, y por eso, el 15 de marzo saldrán disciplinadamente a votar por ellos para que ganen de manera contundente, y el 17 de mayo lo harán por Gonzalo Castillo.

“Es un gran orgullo poder confirmar hoy que, hemos sido capaces de registrar en la plataforma del Sector Externo 800 mil personas votantes para estas elecciones, y con ellos hemos convertido al Sector Externo en la tercera fuerza política más grande de la República Dominicana”, dijo.

De su lado, el coordinador Nacional de la Juventud, Johnny Pujols, destacó que estos 20 movimientos son una evidencia de que los dominicanos quieren que continúe la estabilidad en el país.

Los 20 movimientos aseguraron que trabajarán y apoyarán incansablemente a los candidatos municipales del PLD y partidos aliados, y para que Castillo sea el próximo presidente de la Republica, a partir del 16 de agosto, tras considerar que es el único que pueda dar continuidad a la grandiosa obra de gobierno del presidente Danilo Medina.

Los movimientos juramentados son: Independientes con Gonzalo; Renovación, Con Gonzalo 2020; Queremos; Fuerza G; El Pueblo Manda; Rolo Power; Deportistas con Gonzalo; Nacional Balaguerista Auténtico y Juventud con Gonzalo.

También, los movimientos Sangre Nueva con Gonzalo; A Toa con Gonzalo; Mi Corazón está con Gonzalo; Gonzalo es Mío Mío; Las Pencas de Gonzalo; Motoconchistas con Gonzalo; El Penca Flow; Por Gonzalo Sí; Yo Soy Juventud con Gonzalo y Nuevas Ideas con Gonzalo.

