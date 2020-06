Gonzalo merece ganar las elecciones presidenciales

Gonzalo castillo es un prospecto de cambio desde el poder, sustentado bajo la égida de Danilo Medina, todo un Pericles del Caribe, vivimos un ciclo de prosperidad sostenida, El Penco es un novedoso gerente, muy humano, muy solidario, muy caritativo, muy humilde, su magníficaca candidatura presidencial es fenomenal, en el ring ha ganado el round del Coronavirus, hoy se encamina a ganar la primera magistratura, la peste hace retroceder el país en pobreza, hambre, inseguridad alimentaria, en tanto Gonzalo Castillo no ceja en su marcha galopante hacia el capitolio, hoy la economía se contrae, los arbitrios se reducen, las pequeñas empresas naufragan y con ello se reduce la capacidad estatal de dispensar servicios públicos básicos, todo eso pone en peligro cualitativamente y cuantitativamente a la salud pública, la educación, el agua potable y el saneamiento, entre otros servicios, es evidente que la estrategia para estos objetivos no encaja ante el riesgo del vuelve y vuelve al manicomio administrativo que encarna la mutual opositora PPH – PRM, el cuido del medio ambiente, el cuido del planeta y el clima no merecen caer en manos inexpertas, indiferentes, demenciales, pirómanos y depredadores, explotadores de los recursos naturales a toda máquina.

La nación dominicana necesita y merece un mandatario del perfil de Gonzalo Castillo que venga con juicio y buen corazón a frenar el retroceso, restablecer los servicios sociales, recuperar el crecimiento económico sostenido, a impulsar los Objetibos de Desarrollo Sostenible, a construir paz y justicia social, a amortizar la enorme deuda social acumulada, a dispensar salud colectiva, a robustecer el sistema tributario, a proteger a la gente, a controlar y sancionar la corrupción y a realizar las profundas reformas estructuralres imprescindibles, nuestro presidente debe ser un hombre sin ínfulas mesiánicas, que no se crea ungido ni predestinado que no venga a disolverse en su megalomanía.

El relevo del Perícles del Caribe debe tener una visión de modernismo y progreso a largo plazo, que tome en serio la conducción de nuestra nación, que ejerza el poder con responsabilidad como lo hace Danilo Medina, que no venga a oscurecer el país con sus nubarrones de desaciertos, que no venga a potenciar la endémica torpeza de nuestros personeros tradicionales, RD necesita un mandatario repúblico que sea firme y transparente que venga a repotenciar el patriotismo, sin entreguismo, sin vacilación, sin osar incursionar sin traiciones a la patria, que venga priorizar primero lo primero, Gonzalo Castillo merece ceñirse el casco kresiles del Pericles del Caribe, Danilo Medina, El Penco merece ser el Cleón sucesoral por ser un hombre de cualidades excepcionales, pues éste piensa convenientemente en el bien y en las futuras generaciones, no nos conviene un mandatario que venga a desaparecer lo poco que nos queda.

Gonzalo Castillo representa el cambio desde el poder y la continuidad del buen manejo de la cosa pública, viene a traer soluciones a las necesidades y deseos de la gente, el Penco viene a transitar desde el debate impertinente al diálogo constructivo, no nos conviene tener un respondón al avispero de los críticos impenitentes, felizmente El Penco es un ecuánime hombre orquesta que viene a dispensarnos una gestión gubernativa de prosperidad, merece nuestro voto por ser un adalid de la libertad, viene a hacer lo necesario, Gonzalo es el cambio desde el poder, viene a ministrar una patria justa para todos, nos lleva en el corazón y es lo mejor para la nación, El Penco viene a reconstruir el país que ha quedado destrozado por el Covid, Gozalo Castillo viene a enrumbar el país por derroteros de prosperidad, bienestar y felicidad, El Penco es una necesidad nacional.

Por Edgar Marcano

