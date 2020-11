Gonzalo Mejía: “Soy un fiel creyente de la actividad deportiva”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. “Soy un fiel creyente de la actividad deportiva. El fin del deporte no es hacer campeones, sino formar individuos”.

Así se expresó el licenciado Gonzalo Mejía en la puesta en circulación este miércoles de la segunda edición del libro “El Deporte Dominicano y su Entorno”, parte II, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, del Centro Olímpico.

Gonzalo Mejía, quien fue atleta, dirigente y ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, manifestó que su interés por recoger la historia del deporte del país nació como una forma de hacer un aporte en general.

“Veía que no teníamos nada pasado en el deporte, y cuando me retiré, me aboqué a tratar de rescatar la historia del deporte en genera”, sostuvo Mejía al dirigirse a los presentes en el auditorio.

El autor de la nueva obra hizo un reconocimiento público al Archivo General de la Nación, entidad que le sirvió de gran soporte para la obtención del contenido del libro, el cual, según dijo, tiene dedicatoria especial a los fenecidos Toñito Ramírez, Manuel-cholo- Suero, y el profesor Nelly Manuel Doñé.

El libro, en su segunda parte, tiene un total de 651, y tiene un contenido estructural de lo que ha acontecido en el deporte de la República Dominicana desde el año 1964 hasta 1986.

El licenciado Gonzalo Mejía adelantó que ya tiene parte del contenido de la tercera parte, ya que tiene recopilación de lo acontecido en el deporte dominicano hasta el 2004.

Indicó que la tercera parte abarcará desde 1987 y que espera que el contenido abarque hasta el año 2019.

Mientras, el licenciado Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), resaltó las formas, entre las que citó fuentes consultadas, documentación y que se puedan comprobar.

El también miembro del Comité Olímpico Internacional dijo que “este libro y el anterior de Gonzalo cumple con estos requisitos”, al tiempo de señalar que la obra estará disponible en Centro Cuesta Nacional, y que será presentado en Santiago y en Estados Unidos.

“Esto no es un esfuerzo comercial, sino de aporte al país, de cosas que si no se documentan, se olvidan”, agregó el presidente del COD.

Las palabras de apertura del acto de puesta en circulación del libro “El Deporte Dominicano y su Entorno”, Parte II, estuvieron a cargo de Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón Permanente de la Fama.

“Este libro es una guía de consulta y una gran fuente de información. Es una recopilación que le tomó varios años al autor”, indicó Guzmán.

El historiador Juan Daniel Balcácer valoró el contenido del libro al señalar que “estamos frente a un meticuloso estudio que reúne 100 años del devenir deportivo en nuestra sociedad”.

El presidente de la Academia Dominicana de la Historia dijo además que el libro de Gonzalo Mejía reviste una importancia mayor porque recoge de una forma amplia la historia deportiva del país y que está bien elaborada, lo que le permite al lector un enfoque más amplio.

“El autor resalta el papel formativo del deporte en la sociedad”, agregó.

El presidente Ad Vitan del COD, el doctor José Joaquín Puello, hizo un relato de la vida del licenciado Gonzalo Mejía, desde sus inicios como atleta y luego como dirigente.

“El deporte es un soporte para la sociedad, para toda la vida. Este libro debe ser tomado como el instrumento intrínseco que el autor ha traído”, finalizó el doctor Puello Herrera.