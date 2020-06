Gonzalo exhorta a defender el voto “porque oposición está desesperada”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a la Presidencia de la República por por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, llamó este miércoles a los dirigentes de esa organización a estar atentos y defender el triunfo del 5 de julio en las urnas “porque la oposición está desesperada y cree que es obligado que tiene que ganar y no es así, porque a una contienda democrática se va a ganar o a perder”.

“Yo he abogado por una nueva política de la decencia y el respeto hacia los demás, que dejemos atrás la vieja política de las mentiras, falsedades y las agresiones, pero esta gente no entiende, están desesperadas y creen que es obligado que tienen que ganar, y no es así, el PLD va a seguir gobernando por el bien de este país”, enfatizó Castillo.

Gonzalo Castillo se expresó en esos términos al dejar juramentado el Comité de Campaña de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, donde manifestó “tenemos que ganar en primera vuelta, y eso lo podemos lograr si nosotros defendemos el voto. Esta candidatura es de Dios. Ustedes son gente experimentada y saben cómo hacer el trabajo. Este comando de campaña que hoy formalizamos está lleno de gente con mucha experiencia y mucha competencia. El triunfo es de nosotros; está en nosotros conservarlo”.

Los miembros del Comité de Campaña juramentados son: Héctor Mojica, Elías Serulle, Ángel Ramírez, Omar Guevara, José Saldaña, Juan Ferreiras, Micky Disla, Odalis Araujo, Miguel Gómez y Aura Fernández.

También el candidato a senador Rafael Paz, las candidatas a diputadas Lourdes Serulle, Cleo Sánchez y Yanmer Abreu, así como los miembros del Comité Central, Margarita Pimentel y Enid Gil.

Tras tomarles juramento, Castillo les agradeció a todos por su respaldo, al tiempo de expresarles que la victoria es del PLD, tal y como lo demuestran siete encuestas realizadas a nivel nacional que indican que están ganando la candidatura presidencial.

“El pueblo sabe cuál es el Presidente con el que puede contar, y esa realidad es la que hace más de 45 días estemos ocupando la primera posición. Y yo se los digo no para que celebremos, porque ahora es que tenemos que acelerar los trabajos”, expresó.

Gonzalo Castillo recordó las palabras del presidente Danilo Medina, en la asamblea del PLD realizada en el pabellón del Vóleibol: “Yo conozco a Gonzalo Castillo, ese hombre tiene un corazón grande y él no les fallará. El estará ahí para garantizar que yo no les falle a ninguno de ustedes”.

De su lado, el coordinador de la Circunscripción 2, Héctor Mojica al hablar en nombre de todos los juramentados dijo sentirse orgulloso de trabajar por el éxito de un hombre solidario, como Gonzalo Castillo, quien desde el primer momento que inició la pandemia del COVID-19 ha demostrado con acciones puntuales que le importa su pueblo y por eso hoy está en una curva ascendente que no se detiene para ganar en primera vuelta en las elecciones del 5 de julio.

Manifestó que en ese comando están los compañeros y compañeras que desde el año 2002 han ganado de manera ininterrumpida todos los procesos electorales en esa circunscripción.

“Siga contando con nosotros. Seguiremos trabajando cohesionados, en equipo como lo venimos haciendo. Estamos muy optimistas y confiados en que usted será el próximo Presidente de la República Dominicana, pero en lugar de que eso nos haga bajar la guardia, por el contrario, nos impulsa a trabajar cada día con más responsabilidad, entusiasmo y determinación para alcanzar la meta. Así que como usted dice, adelante, a trabajar”, dijo Mojica.

De su lado, Elías Serulle valoró el trabajo extraordinario que viene realizando el candidato presidencial Gonzalo Castillo a favor del pueblo dominicano.

En el acto de juramentación, acompañaron a Gonzalo Castillo, los miembros del Comité Político del PLD, Rubén Bichara, quien es su jefe de Campaña; así como Miriam Cabral y Alexis Lantigua.

