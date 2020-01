Gonzalo dice ser la garantía de que no se pierda “todo lo que se ha logrado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BANÍ.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este domingo que él representa el verdadero cambio seguro que necesita el país y es la garantía de que todo lo que se ha logrado en los gobiernos del presidente Danilo Medina no se pierda.

“Yo soy el cambio seguro. Voy a continuar la labor de Danilo Medina y sobre esa base, vamos a hacer mucho más. La gente no quiere retórica ni teoría, quiere nuevas ideas y soluciones pragmáticas a sus problemas. La gente no quiere que todo lo que se ha logrado se pierda, y yo soy la garantía de que no se perderá”, planteó.

Enfatizó que en sus manos República Dominicana “continuará siendo la mina de oro del Caribe y la región, la economía que más crece, la de más avance y la que más brilla”.

Indicó que en su gobierno el país continuará avanzando, duplicando las visitas sorpresas, el financiamiento al campo, y manteniendo la estabilidad y el crecimiento macroeconómico.

Destacó que como buen discípulo auténtico del presidente Danilo Medina continuará con su gran obra de gobierno, la cual consolidará con nuevas ideas.

“Trabajaré especialmente por los jóvenes, por las mujeres y por los que menos tienen”, dijo.

Igualmente, el candidato destacó que el PLD es el partido más grande, el que más simpatía tiene en el pueblo, el más organizado, con más estructura política y electoral, “y con este apoyo que le va a dar la campaña Gonzalo 2020, entonces se sabrá con claridad a partir de la semana que viene que vamos arrasar”.

Asimismo, recalcó que el PLD ganará el 70% o más de las alcaldías en todo el territorio nacional en las elecciones municipales de febrero próximo. “Quiero decirles que el PLD va a ganar el 70% o más de todas las candidaturas municipales, y se lo decimos basado en estudios que hemos hecho en todo el país. Y digo el 70% o más porque vamos a terminar con el 72% o 73% de todas las candidaturas, no de los votos, de las candidaturas”, vaticinó.

Castillo pidió a los candidatos municipales y seguidores hacer una campaña de paz y armonía, y no dejarse provocar. “En toda esa campaña negativa que han hecho en mi contra en los meses de octubre, noviembre y diciembre, yo nunca he hablado mal de nadie; y hay una razón poderosa aparte de mi comportamiento y mi forma de ser; hay una razón poderosa para no pelear con nadie porque para pelear se necesitan dos, y es que, el que está gana´o, no pelea”.

El candidato presidencial se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia Peravia. Juramentó a los candidatos a alcaldes de Baní, Nelson Landestoy; Nizao, Mario Fabían; y Matanza, Susy Pérez.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de El Limonal, Mirope Méndez; Las Barías, Julio Pérez; Sabana Buey, Ballardo Soto; Santana Yeison Bretón.

Previo a este acto de juramentación, el candidato presidencial también realizó un amplio recorrido por la provincia Peravia, donde visitó los municipios Nizao, Paya, Matanza y Baní en apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados, con miras a las elecciones de febrero del 2020.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Rubén Bichara, quien también es su jefe de campaña; Radhamés Segura, y Andrés Navarro. También del miembro del Comité Central Nelly Melo; así como del senador Wilton Guerrero y la diputada Mercedes Rodríguez; además de Angelita de Vargas, en representación de Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Posterior a la juramentación, el candidato presidencial realizó una marcha caravana junto a todos los candidatos a alcaldes y a directores municipales en respaldo a sus aspiraciones.

El recorrido, de casi 3 kilómetros, inició en la calle Enriquillo y finalizó en la carretera Sánchez.

Apoyo pleno a los candidatos municipales

Tras la pausa por las festividades de Navidad y Año Nuevo, la campaña de Gonzalo 2020 se reactivó plenamente en apoyo a todos los candidatos municipales de cara a las elecciones de febrero próximo.

El sábado pasado, el candidato presidencial estuvo en la provincia Sánchez Ramírez, donde juramentó a todos los candidatos a las alcaldías y las direcciones de distritos municipales. Juramentó a los candidatos a alcaldes de Cotuí, Teresa Ynoa; Cevicos, Prebisterio Lora; Fantino, Gaby Padilla; y de La Mata, Isauris Delgado.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de Caballero, Esteban Mosquea; Comedero Arriba, Julio Alberto Reyes; Quita Sueño, Antonio Espino; Platanal, Vicentico Brito; Zambra Abajo, Cristino Vilora; La Cueva, Wilfredo Peña; Angelina, Geraldo Izquierdo; Hernando Alonzo, Willi Aracena.

En Sánchez Ramírez, Gonzalo Castillo también realizó un amplio recorrido por la provincia, donde visitó los municipios Fantino, Villa La Mata, Cevicos y Cotuí en apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados.

Además realizó una marcha caravana junto a todos los candidatos a alcaldes y a directores municipales en respaldo a sus aspiraciones. El recorrido, de casi 4 kilómetros, inició en la calle Mella y finalizó en la avenida Mella de Cotuí.

Los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados valoraron el firme respaldo dado por Gonzalo Castillo a sus aspiraciones, de cara a los comicios de febrero próximo.

Castillo manifestó que la campaña de Gonzalo 2020 está dedicada en cuerpo y alma en apoyar a todos los candidatos municipales, y por eso, en diciembre pasado realizó una cena de recaudación de fondos para distribuir lo recaudado en sus campañas, “y luego de que pase el 16 de febrero, la campaña de Gonzalo 2020 trabajará de la mano con nuestros candidatos a las congresionales para darles el apoyo que ellos requieren”.

