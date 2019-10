Gonzalo dice que él es la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SALCEDO.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó que sus oponentes a nivel interno de la organización se han puesto a decir en los últimos días que “yo me he convertido en una amenaza, y yo quiero pedirles a todos ustedes que les digan en cada rincón a todos ellos, que no me vean como una amenaza, que en cambio me vean como una oportunidad; la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder en el 2020”.

Durante un masivo acto de apoyo a sus aspiraciones presidenciales de miles de dirigentes políticos y comunitarios de la provincia Hermanas Mirabal, Castillo manifestó que sus competidores se han puesto muy nerviosos y “yo quiero pedirles a todos ustedes que no se dejen provocar porque el que está gana´o, no pelea”.

Castillo expuso que, como un político del siglo XXI, ejecuta una nueva política, basada en la decencia y el respeto a los demás. “Dejemos atrás la vieja política de los insultos y las cosas negativas, basadas en mentiras y falsedades, y caminemos por una nueva política”, dijo. Expuso que de sus labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra algún compañero de su partido o algún miembro de la oposición.

El candidato presidencial valoró que, en ese acto realizado en el polideportivo de Salcedo, era muy notoria la masiva presencia de mujeres y jóvenes. “Esto no es un acto político, sino un acto de celebración del triunfo que tendremos el domingo”, sentenció visiblemente emocionado.

Exhortó a todos los presentes a motivar tanto a los miembros de esa organización como a todos los ciudadanos con edad de votar, a participar en las primarias abiertas del PLD del próximo domingo.

“Nuestro pueblo anhela sangre nueva y nuevas ideas para transitar por nuevos caminos hacia una política al servicio de la gente, ruta iniciada por el presidente Danilo Medina y con la cual estoy altamente comprometido, no solo con continuar, sino también a agregarle valor para mejorar cada día más las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas”, puntualizó.

De su lado, el ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del PLD y enlace de la provincia Hermanas Mirabal, Jaime David Fernández Mirabal expresó que él, como persona educada en la verdad, no va a decir lo que no cree y “por eso me atrevo a decir que Gonzalo será el próximo Presidente de la República.

Valoró que cuando fungió como ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo siempre dijo presente y dio su mano solidaria a todas las iniciativas que les sometieron a favor del desarrollo de esta provincia.

“Si el compañero presidente Danilo Medina lo ha hecho bien, él tiene las nuevas ideas para hacer mejor lo que hemos hecho bien”, expuso.

Fernández Mirabal afirmó que “esta tierra es una tierra de gente que apuesta y aporta por lo bien hecho y estamos seguros que el compañero Gonzalo Castillo empeñará su palabra con nosotros para hacer de la tierra de las Hermanas Mirabal una provincia cada vez más grande, más próspera para lograr cada vez más bienestar para nuestra gente”.

En tanto, el senador Luis René Canaán, dijo que, “llenos de fe en Dios acudiremos el domingo a marcar la diferencia entre lo nuevo que representa Gonzalo Castillo y entre lo atrasado que representan ideas que están en otras áreas del saber a lo interno de nuestro partido. Con Gonzalo el triunfo está asegurado”.

Garantizó que esa provincia es un ícono del peledeísmo en República Dominicana, que nos ha llenado de gloria y esta vez no será la diferencia.

Indicó que Danilo Medina ha sido el Presidente que más ha hecho por esta provincia, pues puso su nombre en letras de oro en Villa Tapia, Tenares y Salcedo. “Y tenemos nosotros un preciado retoño de Danilo al que debemos todos juntos llevarlo al poder y se llama Gonzalo Castillo. Votar por Gonzalo es votar por Danilo Medina. Gonzalo es la versión mejorada de Danilo”.

La actividad fue coordinada por Andrés Navarro, miembro del Comité Central y enlace de la campaña de Gonzalo Castillo. También participaron Ángel Estévez, Jorge Minaya y Francisco Domínguez Brito, miembros del Comité Central; así como altos dirigentes locales del PLD.

