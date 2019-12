“Gonzalo Castillo y 4 Columnas”

Los psicólogos han establecido como primer paso para la solución de alguna patología la aceptación de la misma. En ese sentido, si extrapolamos ese principio al escenario político actual hay que concluir diciendo; que si el Partido de la Liberación Dominicana aspira a ganar las elecciones del 2020 lo primero que debe aceptar es que está en la situación más engorrosa desde que llegó al poder en 1996. Por eso, hay que dejar el triunfalismo, la arrogancia y bajar del pináculo.

Entender que esas coyunturas donde era el PLD quien construía y condicionaba el escenario electoral cumplió su papel histórico, y ahora lo que debe es adaptar sus estrategias y tácticas al momentum.

Gonzalo en Segmentos Específicos

En una campaña electoral aun existiendo los mismos actores, el mismo escenario y las mismas herramientas ninguna es igual a otra. En virtud de ello, a pesar de que en las mismas los candidatos son las figuras principales por las características de Gonzalo hay que quitarle presión urgentemente. Su segmento no debe ser el PLD y tiene que dejar de ser un candidato todo terreno y, vender su exitosa experiencia de Estado a los empresarios, las iglesias, los sindicatos y hasta a los LGTB. En esencia, debe utilizar la triangulación de Clinton de 1994 y decir lo que la gente quiere escuchar pues en política no es como se dice; sino, como ellos lo escuchan.

Balagueristas con el Manual de Balaguer

Una 1ra columna debe estar compuesta por todo lo que huela a Balaguer, la propia alianza PRM-LFP-PRSC habilitó espacio para conquistar a otros que quedaron fuera de ese pastel. Empero, hay que estar claro que para eso se necesita un político avezado, respetado y pragmático como Claudio De Los Santos o Marino Collante, que puedan salir con el manual de Balaguer en las manos que es el mismo de Harold Lasswell. Nadie puede olvidar que el reformista viene de una escuela que parte de la lógica del poder y por eso; ese frente más que una facultad de filosofía debe ser una columna bismarckiana carente de sentimentalismos, retórica y semántica.

El Sector Externo en Maquinaria

Entre los electores habilitados para votar en 2020 hay unos 3 millones de ellos que no pertenecen a ningún partido. Por tal razón, en esta compleja coyuntura el sector externo convertido en 2da columna debe concentrarse en ese segmento y, dejar la otrora praxis de armar movimientos reciclados compuestos por los mismos dirigentes del PLD. Solo deben integrarse a un movimiento los dirigentes del partido que no quieran integrarse en las direcciones de campaña de sus demarcaciones. Los mismos, deben estar en las calles todos los fines de semanas buscando esa masa silente y persuadiendo a todo aquel que el candidato o el partido no puedan.

El Bloque Verdaderos Aliados

El filósofo y diplomático español Juan Donoso Cortés estableció, que “las alianzas no son un fin; son solo un medio para conseguir el fin que se apetece”. Por ello, el PLD debe exigirle ahora al bloque progresista que se convierta en la 3ra columna de este proceso; que dejen de ser cenáculos cuasi-familiares que históricamente lo que hacen es comprar a los mismos dirigentes del PLD el día de las elecciones para que marquen al candidato en sus casillas. Que salgan a las calles a conquistar personas, a resolver problemas, a defender al candidato, a cubrir sus debilidades y amplificar sus fortalezas y, a dejar caer un poco de lo que han conseguido en todos estos años de alianza con el PLD.

Danilo Comandando el Ejercito

Si hacemos una retrospectiva se podrá observar que a todos los partidos fuertes solo le han ganado bajo la premisa de una gran alianza opositora, amparados bajo el aforismo del escritor y dramaturgo español Enrique Poncela de que, “los hombres sólo se unen con sinceridad cuando se trata de reventar a un tercero”. Y, nadie puede negar que esa alianza se ha concretizado. Desde esa perspectiva, Danilo debe encabezar una 4ta columna centrada en el partido. Designar un miembro del CP en cada provincia y en cada circunscripción del exterior no solo para coordinar; sino, con metas electorales específicas e integrar, motivar y compensar a cada dirigente bajo la lógica de comer es primero.

De igual forma, Danilo sabe que Gonzalo es candidato por él, que no conoce al PLD y que los dirigentes no tienen sentimientos afectivos por él. Con el agravante, de que la nómina pública oscila entre los 450,000 de manera directa. Eso significa que, entre pensionados, policías, militares, jueces, fiscales y la oposición ronda los 260,000. Eso quiere decir, que no existe razón alguna para que de los 175,000 dirigentes del PLD haya uno solo que no tenga un empleo. Ya se agotó el discurso de progreso, de macroeconomía, de tasa cambiaria e inflación. No hay “Ethos, Pathos ni Logos”, la única solución real es tomar a Maquiavelo y ganar o ganar.

