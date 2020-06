Gonzalo Castillo recibe apoyo de jugadores y expeloteros de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, informó hoy que recibió el apoyo de jugadores y expeloteros de béisbol de las Grandes Ligas, Ronny Rodríguez, Deivy Grullón y Wilton Chávez, tras considerar que él representa la mejor opción para reactivar la economía, ya que ha demostrado que tiene un corazón solidario para ayudar al pueblo dominicano en los momentos más difíciles.

Vía nota de prensa, las estrellas del béisbol manifestaron que se identifican con Castillo por ser una persona solidaria que en medio de esta pandemia a causa del coronavirus ha estado ayudando de distintas maneras a los dominicanos, en especial a los más desprotegidos.

“Yo he visto todas las acciones que usted ha hecho en todo el país, ayudando a muchas personas de bajos recursos en distintas comunidades, pero a la misma vez me conmovió, porque siento en usted esa preocupación por la ciudadanía y me identifico mucho con usted, y quiero dejarle saber que puede contar conmigo”, expresó Rodríguez, en representación de sus compañeros.

Asimismo, dijo que al igual que Castillo, él viene de una familia muy humilde, y sabe de las necesidades que pasan las personas de escasos recursos para salir adelante, por eso se identifica con su plan de gobierno para crear oportunidades para todos los dominicanos.

Rodríguez (El Felino) es un jugador de la MLB con el equipo de Milwaukee Brewers y capitán de las Águilas Cibaeñas.

Mientras que Grullón es jugador de los Phillies de Philadelphia y catcher de las Águilas Cibaeñas; y Chávez (La Flecha), es un exlanzador de los Tigres de Licey y actual coach de picheo de las Águilas Cibaeñas.

Igualmente, indica que los beisbolistas decidieron apoyar el proyecto presidencial de Castillo, a quien definen como “un hombre humilde y comprometido con la ciudadanía”.

De su lado, Castillo tras agradecer el apoyo de los jugadores, les expresó el orgullo que siente hacia ellos por representar dignamente al país tanto aquí como en el extranjero.

El candidato los motivó a que sigan esforzándose para que alcancen sus metas, y a trabajar junto a él porque “juntos construiremos un país de más oportunidades para todos. A trabajar”.

Durante el acto, los jugadores les entregaron a Castillo un bate autografiado por ellos, como símbolo del batazo que él dará el 5 de julio al resultar ganador en primera vuelta.

Anuncios

Relacionado