Gonzalo Castillo llama a “no dar marcha atrás continuar con Danilo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Miles de capitaleños junto a miembros del Comité Central, presidentes de intermedios, comités de base y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de las diferentes circunscripciones políticas, se congregaron este domingo en el pabellón Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico Dominicano, para mostrar su apoyo a la gestión gubernamental del Presidente Danilo Medina.

El acto convocado por los principales dirigentes de las Circunscripciones 1, 2 y 3 del Distrito Nacional, inicio a las 10:15 am, y finalizo a las 11:15 minutos con discurso central de Gonzalo Castillo, quien recordó a la militancia peledeísta que Danilo Medina es el presidente histórico por su gran obra de gobierno.

Al dirigirse a la familia peledeísta Gonzalo Castillo les recordó que Danilo Medina es el hombre más preparado para gobernar el país, estamos aquí para apoyar al presidente que está siempre con la gente, su presencia en este acto reconfirma el reconocimiento de todos los peledeísta a este gestión de gobierno, todos los presentes aquí estamos aquí para ponernos a la orden del Presidente y respaldar sus decisiones, porque esas decisiones siempre nos han llevado por el mejor camino”.

Advierte Castillo que a Danilo Medina, no se puede dejar solo: “no podemos dejar al Presidente solo en este esfuerzo, es hora de salir a las calles a defender esta labor titánica de nuestro gobierno, nuestro Presidente que no puede dar marcha atrás, todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo puede desaparecer si no estamos ahí para defenderlo; es nuestro deber apoyar al Presidente Danilo para que todas nuestras conquistas permanezcan y no se pierdan”.

Danilo Medina es más empleo, más visita sorpresa, servicios 911, tandas extendidas, viviendas para los que no tienen, crecimiento económico, estabilidad y menos inflación, carreteras y servicios viales, más apoyo a las mujeres, Republica Digital, apoyo a las jóvenes, proyecto de reforestación; más y mejores hospitales, escuelas, clase media…en definitiva Danilo Medina quiere decir más y mejor RD”.

El progreso se construye trabajando parafraseo Castillo en su discurso para decir que Medina trabaja de lunes a domingo, esta es una gestión de gobierno que considera inigualable, inmejorable, insuperable, razón por la cual su modelo de gobernar debe continuar por el bien de la nación.

En el acto solo hablaron tres dirigentes: Gonzalo Castillo, Michael Matos en nombre de la Juventud, quien dijo la juventud del PLD “apoyara a DM en lo que él, decida”; y Yanmer Abreu representando a la mujer destaco los programas sociales que en beneficio de la Mujer ha realizado DM: los Centros CAID, estancias infantiles, reducción muertes maternas y Red de Salud pública, entre otros beneficios.

El acto fue lucido con 8 dirigentes montados en “sancos” que les permitió sobresalir entre los miles de asistentes al acto, portando pancartas: dando gracias al Presidente por la pensión solidaria, banca solidaria, por el Teleférico, erradicación de la pobreza, Tandas Extendidas, inclusión social, y “por los puntos cuida tu salud”.

“No se obligó a nadie”

El ingeniero Mayobanex Escoto Vásquez, coordinador de la organización del acto, negó que se haya obligado a empleados públicos estar presente en la actividad proselitista en favor de Danilo Medina.

“Para que todas las personas que están llegando, aquí nadie tiene fusil en las manos: todo lo contrario los empleados que están llegando es porque se siente agradecidos del Señor Presidente por su aumento de sueldo, el mandatario ha dado respuestas en las escuelas, soluciones a diferentes hospitales, carreteras, el pueblo está consciente de que se está haciendo un buen gobierno, y los empleados son parte del pueblo, si hay empleados es normal”.

El director del Instituto Nacional de la Vivienda, Invi, destaco que no solo fue celebrado un masivo acto en el Distrito Nacional, también que de manera simultánea Danilo Medina recibió apoyo de los Municipios Santo Domingo Este, Norte, Oeste y Los Alcarrizos, Gran Santo Domingo. Los presentes disfrutaron de música de Los Hermanos Rosario y de Mozar La Para.

