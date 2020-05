Gonzalo Castillo: “hechos y no palabras”, es el  “cambio” que ha conectado a la gente

En la circunstancias actuales que vive el mundo, y muy particular nuestro país, se necesita de los candidatos y lideres, hechos, no palabras. No más palabras elocuentes y declaraciones demagógicas.

Sí quiere que la gente crea que en usted, debe presentar su hoja de vida, sus vínculos sociales, políticos y profesionales, sus realizaciones cuando le ha tocado la responsabilidad de estar en alguna institución del Estado, y lo más importante, como candidato asumir y cambiar la realidad de vida de hombres, mujeres, niños y envejecientes.

La presencia de un candidato nuevo, de imagen nueva, de idea acorde a los tiempos, que más que ofrecer, hace, sin vocinglería ni ataque, sino con pruebas, con los hechos que indican que hizo, que hace, y que desde el gobierno, desde la presidencia puede hacer mucho más y mejor.

Los resultados de la encuesta elaborada por la empresa Mark Penn/Stagwell, divulgada por el canal Noticias SIN, son reveladora de esa situación, el crecimiento del candidato Gonzalo Castillo es extraordinario, al extremo de llegar a prácticamente un empate técnico con el candidato del PRM.

De cara a las elecciones presidenciales de la República Dominicana del próximo 5 de julio, Abinader, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), recibiría el 39 % de los votos, frente al 37 % de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

De seguir esa tendencia, indiscutiblemente que Gonzalo Castillo será el sorpresivo favorito de los dominicanos para presidir los destinos nacionales.

Tras el resultado de las elecciones de medio tiempo, la suspensión de las mismas y las acusaciones de sabotaje acompañado de protestas y manifestaciones, evidentemente dirigidas por los opositores, el PLD, el Gobierno y su candidato Gonzalo Castillo estaban en baja.

Al llegar esta pandemia del COVID-9, que lo ha variado todo, incluso lo político y electoral, desde el primer momento Gonzalo Castillo se dedicó a hacer, no ha decir, asistió y sigue asintiendo a diferentes sectores nacionales, está con la gente de los barrios dándole ayuda, asistencia de salud, resolviéndole problemas del día a día, de vivienda, de comida, trayendo al país a los hermanos dominicanos que se han quedado varados en el extranjero.

Ahora, Gonzalo Castillo por sus acciones, por sus hechos, por su solidaridad, por su ejemplo, está en el escenario que muchas no creían, es el favorito de los hombres y mujeres humildes, de un sector importante de la clase media, que se ve reflejado en esa conducta, de amor y solidaridad al prójimo.

Y aunque las encuestas, ahora, ciertamente que no colocan a Abinader PRM fuera de carrera, pero Gonzalo Castillo es el que se perfila creciendo y favorito, es el candidato a vencer.

Gonzalo, ha conseguido, por ahora, consolidarse como el favorito para las elecciones presidenciales de julio 5.

Resulta que Gonzalo Castillo ha conectado con lo que la gente quiere, un presidente fresco de imagen, que haga, más que decir, más que discurso.

Si bien la palabra “CAMBIO” ha tenido para el ciudadano común y corriente una connotación que más que un reclamo, es como un “grito de guerra”.

El imaginario colectivo en su mayoría quiere cambiar, sin saber a ciencia qué y hacía dónde, si saben que la época, el tiempo es de tener un candidato presidencial de imagen nueva que le dé hechos, realizaciones, que esté en la cercanía con ellos, en el dolor y las alegrías de las metas logradas del día a día, de la cotidianidad.

Esa imagen es la del candidato presidencial Gonzalo Castillo, esa es su palabra clave, los hechos, resolverle a la gente, ese es su discurso político, el que se ha traducido en simpatías, y finalmente en votos para él.

Ese es el contexto, esa es su campaña y la que de seguro lo llevará al triunfo, a ser presidente de la República, y han sido los hechos que le han dado un sentido positivo a la gente, una esperanza de solidaridad de cambio de vida, rodeada desde ahora de acciones, que prometen futuro; la que muestran su carta de presentación ante la ciudadanía en general y los votantes en particular.

El nos ha demostrado que el cambio, que cambiar significa muchas cosas: atreverse, retar, decidirse, hacer, solidaridad, acabar con la imagen y acciones viejas y caducas, pensar en una vida mejor, entre muchos otros.

La palabra por sí sola, aunque llena el lenguaje del discurso político, no bastan, porque son los hechos, la solidaridad, el calor humano, las realizaciones que generan expectativas, crean ilusiones, multiplican simpatías (y antipatías para quienes se atrevían a criticarla), Gonzalo Castillo ha creado el lenguaje de los hechos, de la cercanía con los pobres, y la gente está asociando su conducta con éxito, con la victoria.

La encuesta divulgada por el grupo SIN de Alicia Ortega, no ha sido fortuita, es el reflejo del triunfo de Gonzalo Castillo, de su imagen y sus hechos del día a día con la gente, que atrapa y cautiva y que sólo necesitó que pasaran los días para que trajera los resultados.

Por Fernando Peña