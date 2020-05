Gonzalo Castillo entrega 90,000 mascarillas en provincias del Este y el Cibao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, se trasladó este sábado a varias provincias las regiones Este y Cibao, donde entregó 90,000 mascarillas para combatir la propagación del COVID-19 en la población más vulnerable.

“Son mis orígenes y valores cristianos que me inculcaron mis padres los que me movilizan a actuar con un corazón solidario. No me voy quedar de brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan”, expresó Castillo al realizar un recorrido por las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez.

Castillo manifestó que esta pandemia ha afectado en gran medida a muchos los sectores de la sociedad, cambiando de forma repentina el diario vivir y las costumbres de los dominicanos.

“Sé de las preocupaciones que tienen con el coronavirus, y del temor de contagiarse ustedes, o algún ser querido, por eso, todos los recursos de nuestra campaña serán dedicados a ayudar a nuestra gente”, sostuvo.

El candidato manifestó que en medio de esta pandemia los ciudadanos lo que más esperan de la clase política es que los ayuden y sean solidarios, y por eso implementa el Plan de Acción de Emergencia contra el COVID-19, que arrancó desde el primer día que inició la cuarentena, y del cual forma parte la donación de estas 90,000 mascarillas.

Gonzalo Castillo pidió que las ayudas las entreguen vivienda por vivienda sin banderías partidarias. Sostuvo que “dominicanos somos todos y a todos hay que ayudarlos. Estoy seguro que con Dios por delante, saldremos fortalecidos de esta situación”.

Entrega de 90,000 mascarillas

En La Altagracia, Castillo donó 15,000 mascarillas para que sean distribuidas en los barrios de esta provincia. Fueron recibidas por el candidato a senador, Robert de la Cruz.

En tanto que, en La Romana, Castillo entregó 15,000 mascarillas para ayudar a prevenir el coronavirus. Fueron recibidas por la senadora Amarilis Santana.

También, en San Pedro de Macorís, Gonzalo castillo llevó otras 15,000 mascarillas para entregarla a la población más vulnerable. Fueron recibidas por el candidato a senador, Franklin Peña.

Mientras, que en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, Gonzalo Castillo entregó 15,000 mascarillas para protección de la ciudadanía que fueron recibidas por Luis Estrella, miembro del Comité Central del PLD.

Asimismo, Castillo se trasladó a la provincia Hermanas Mirabal, donde entregó al senador y candidato al mismo cargo Luis René Canaán, otras 15,000 mascarillas para que sus habitantes estén debidamente protegidos.

Igualmente, Gonzalo Castillo visitó la provincia Sánchez Ramírez, donde entregó 15,000 para distribuirlas en la población más vulnerable. Fueron recibidas por la diputada y candidata a senadora, Yomary Saldaña.

Durante todo el recorrido, Gonzalo Castillo estuvo acompañado por su jefe de campaña, Rubén Bichara.

Pasan a apoyar su candidatura

En Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, Gonzalo Castillo además juramentó a un grupo de ex dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pescadores y dirigentes ganaderos de esta zona que pasaron a apoyar su candidatura.

También juramentó a Héctor Capellán ex gobernador de María Trinidad Sánchez durante el período 1986-1990 y ex senador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el cuatrienio 1990-1994.

Anuncios

Relacionado