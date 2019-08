Gonzalo Castillo dice su valoración y liderazgo ha sido  en base a la percepción de su trabajo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, dijo este lunes que será el próximo candidato de esta organización a partir del 6 de octubre, por la valoración y el sitial que le ha dado el pueblo dominicano en base a la percepción de su trabajo.

Manifestó que él siente la energía de la gente, una alta valoración de la ciudadanía, una admiración y un gran sitial, y eso se debe a que durante siete años ha estado ahí acompañando al pueblo durante los momentos difíciles del país.

Indicó que él sabe que el liderazgo ni se hereda ni se endosa “pero ese recibimiento, ese fervor y alto sitial que siente en cada rincón del país que asiste es cuando hay un liderazgo real, y eso se ha ganado en base a su trabajo”.

“Los compañeros me van a apoyar, el PLD es una gran familia el danilismo irá unido y el PLD también, voy a continuar la labor del Danilo Medina y quiero ponerle mi propia visión de un político del siglo 21”, sostuvo Gonzalo Castillo.

Recordó que ingresó al PLD en el 1979 junto con Francisco Javier García, en el círculo de estudio de esta entidad, participando en todas la actividades en el Gregorio Urbano Gilbert.

Destacó que él tiene 40 años en el PLD y le debe parte de su desarrollo y triunfo como empresario a la formación que recibió en esta organización política

“Llevo una vida empresarial de 36 años, tengo empresas innovadoras, y me considero un empresario ético que ha caminado por el camino correcto y me he mantenido en el tiempo”, indicó.

Puntualizó que él viene de abajo, pasó por el medio y llegó arriba y conoce todos los inconvenientes que existen en los sectores sociales y las dificultades de los hogares dominicanos.

“Y por eso yo, como presidente, voy a continuar la obra de Danilo Medina de crear el país de las oportunidades, porque la juventud lo que necesita es oportunidades reales, yo conozco las dificultades de la clase media, la más golpeada, fuego por arriba y fuego abajo”, dijo el precandidato presidencial.

Será un aliado del empresariado dominicano

Destacó que también conoce las dificultades de los empresarios que tienen que pagar una nómina, los préstamos y financiamientos, y además tiene que tomar riesgo al invertir capital para crear los empleos y la riqueza que el pueblo necesita.

En ese sentido, señaló que el empresariado tendrá a un aliado fuerte en Gonzalo Castillo, desde la Presidencia, porque entiende que este sector es el llamado a crear toda la riqueza del país y acabar con el desempleo y ayudar al desarrollo del país.

Anunció que después de que Danilo Medina recuperó ese gran patrimonio del Estado, como es Bahía, de las Águilas, él se compromete en su gobierno a invertir para desarrollar este polo turístico.

Dijo en el programa Matinal 5 y en una red de la cadena de Telemicro, que aunque está bien valorado en la población dominicana, no le teme a una campaña sucia para reducir su crecimiento y evitar que consiga la candidatura presidencial.

Aseguró que de parte de él nunca habrá ofensa ni una frase agresiva ni ofensiva contra los pre candidatos que compiten con él.

