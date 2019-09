Gonzalo Castillo dice quiere devolverle a RD los triunfos que le ha dado en la vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BONAO.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recibió el apoyo de miles de dirigentes peledeístas y ciudadanos en el Polideportivo de Bonao, provincia Monseñor Nouel, donde dijo que es un triunfador que ha logrado todas sus metas gracias a Dios y la República Dominicana a la cual prometió devolverle todo lo recibido.

A la actividad asistieron decenas de dirigentes nacionales del PLD, miembros del Comité Político y el Comité Central, presidentes de Intermedios y de Comités de Base, así como jóvenes, estudiantes universitarios, amas de casa, y profesionales.

Castillo dijo que es un hombre que ha alcanzado muchos logros en su vida y que se considera un producto de las oportunidades que recibió de República Dominicana.

“Me considero un triunfador en la vida porque todas las metas que me he trazado las he logrado. Siento que Dios, primero, y luego, la República Dominicana me han dado las oportunidades y por eso quiero devolver algo a mi país; por eso quiero ser Presidente para crear un país de oportunidades para todos”, indicó.

Dijo que tiene tres razones fundamentales que lo motivan a ser Presidente, “primero, para continuar la obra del presidente Danilo Medina, pues son muchas las cosas que se han hecho bien y hay que continuarlas. Segundo, para consolidar esas conquistas y que no den marcha atrás, como ya sucedió en un gobierno de la oposición, y tercero, para seguir haciendo todo lo que todavía está pendiente”.

El precandidato exhortó a los presentes a no dejarse provocar porque “el que está gana´o, no pelea. De mis labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra algún compañero de nuestro partido o algún miembro de la oposición”, enfatizó.

Sostuvo que cuando el presidente Medina anunció que no optaría por un tercer período, mencionó la sangre nueva “y esa sangre nueva soy yo; la sangre nueva que el país quiere y la única oportunidad del PLD mantener el poder en el año 2020”.

Invitó a todos los simpatizantes a motivar tanto a los miembros de esa organización como a todos los ciudadanos con edad de votar, a participar en las primarias abiertas del PLD del próximo 6 de octubre, donde aseguró que barrerá a sus contrincantes.

La actividad contó con la presencia del senador Félix Nova; Andrés Navarro, miembro del Comité Central y coordinador de campaña en la provincia; Nicolás Restituyo, miembro del Comité Central; Roberto Cruz, miembro del Comité Central; Melton Genao, dirigente del PLD; la diputada María Fernández; las aspirantes a alcaldesa Solany Almánzar y Janet Contreras; entre otros.

