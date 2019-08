Gonzalo Castillo dice considerarse triunfador; asegura será el próximo Presidente de la República

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO-SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo, dijo este martes que está recorriendo todo el territorio nacional en conquista de los corazones de los dominicanos, sintiendo el cariño, amor y apoyo a sus aspiraciones.

El aspirante a la presidencia del país así se manifestó durante un evento en la provincia Duarte.

“Me considero un triunfador. He logrado todas las metas de vida que me he propuesto y me siento en compromiso con la Nación que me ha dado tantas oportunidades. Estoy aquí porque quiero devolverle al país, algo de lo mucho que he recibido. Por eso quiero y seré su próximo Presidente a partir de mayo.

Asimismo, añadió que el tiempo apremia, asegurándoles a todos los simpatizantes que a partir del seis de octubre estará reuniéndose con todas las comisiones y sectores del PLD, del poderoso sector externo y simpatizantes de su precandidatura, para trazar la ruta hacia la victoria de mayo.

Reiteró nuevamente a los allí presentes de practicar la política con respeto y decencia.

Ante una multitud que se congregó en el polideportivo de San Francisco de Macorís.

Gonzalo dijo sentirse confiado y con el respaldo del pueblo dominicano para dirigir los destinos de la nación. Al mismo tiempo se comprometió en volver a dicha provincia a partir del 6 de octubre como candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana.

