Gonzalo Castillo asegura que Luis Abinader pone en peligro los logros del gobierno de Danilo Medina

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTOBAL.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó este domingo que el cambio que propone el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, es borrar las buenas ejecutorias de la administración del presidente Danilo Medina.

“Yo estoy comprometido en continuar con las Visitas Sorpresas, la ampliación del 9-1-1, la Jornada Escolar Extendida, la construcción de más escuelas y la creación de más empleos para los jóvenes de la República Dominicana” aseguró Gonzalo Castillo.

“No se dejen engañar; aquí lo que se trata de lograr mantener es la estabilidad, el desarrollo y el avance del país. Los que proponen el cambio lo que quieren es quitar las conquistas que ya tienen los dominicanos”, añadió Castillo.

Según comunicado de prensa, el candidato presidencial del PLD acudió este domingo a la juramentación e inicio de la campaña de los candidatos a cargos municipales de esta organización política de esta provincia,

donde aseguró que trabajará por todos los candidatos locales del PLD y de los partidos aliados para garantizar su triunfo en febrero del año 2020.

Al encabezar la actividad de juramentación e inicio de la campaña electoral para los cargos municipales en el Polideportivo de San Cristóbal, Castillo les agradeció y les aseguró que trabajará por todos los candidatos locales del PLD y de los partidos aliados para garantizar la estabilidad, la paz social y crecimiento económico en todo el país. “Nuestra primera gran batalla es en febrero y yo pelearé junto a ustedes, aquí estoy, para trabajar”.

En ese sentido, destacó que juntos conquistarán las alcaldías de San Cristóbal, el Senado y el Congreso para abrir una etapa de colaboración permanente entre el gobierno, el poder legislativo y los poderes locales, y así alcanzar una alianza invencible que les permita superar cualquier obstáculo.

Castillo felicitó a los candidatos que ganaron, pero también a los que participaron y no resultaron electos porque han contribuido a fortalecer la democracia. “Todos ellos también pueden contar conmigo, que se preparen para venir conmigo al Palacio Nacional, ahora nos toca a todos juntos trabajar por una gran victoria”.

“Los alcaldes saben bien que cuando yo hablo de colaborar hablo en serio, porque lo hice desde el Ministerio de Obras Públicas, trabajando de la mano con todos ellos, sin excepción, para pavimentar cada pueblo y cada barrio”, precisó Castillo.

El candidato presidencial destacó que cuando se presentó como candidato lo criticaron diciendo que era un invento, un capricho del palacio, un improvisado, sin embargo, dos meses más tarde, el invento, el capricho, el improvisado ganó las elecciones internas del PLD.

“Ahora dicen que no soy un líder, que no sé hablar, y yo les digo: si un líder es alguien distante, inaccesible, que habla bonito, que cree que es el más culto, que se viste bien, entonces yo no soy ese líder. Ahora, si se trata de ser cercano a la gente, de escuchar, de hablar poco y trabajar mucho y de llevar camisas mangas cortas, entonces yo sí soy ese líder”.

Castillo explicó que la política elitista, que se hace a puerta cerrada y para unos pocos ha quedado atrás, en el pasado. “Ha llegado el momento del nuevo PLD y de la nueva política; la política de puertas abiertas, participativa y transparente, de la decencia, el respeto, y el optimismo. La política cercana, eficiente, que lleva soluciones a la gente. Vamos a llevar esa nueva política a todos los rincones del país”.

En ese sentido, dijo que continuará la obra de gobierno de Danilo Medina, pero también pondrá en marcha más proyectos, nuevas ideas, y por eso, redoblará las visitas sorpresa, y saldrá los miércoles y los domingos, “y eso nos permitirá llegar a más lugares y tener más presencia en los barrios, los pueblos, en todo el territorio”.

Igualmente, trabajará por los jóvenes dominicanos porque vivan donde vivan, tienen el mismo derecho a contar con las herramientas del futuro, “y en San Cristóbal hay miles de jóvenes que esperan y merecen una oportunidad porque tienen derecho a que se les abran las puertas al mercado laboral”.

El candidato presidencial manifestó que llevará a todo el país el Programa Primer Paso, que da incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes, y así, terminar de una vez por todas con ese eterno círculo de que si no tienen experiencia no le dan empleo y si no tienen su primer empleo, no pueden adquirir experiencia.

Además, abrirán los Centros de Emprendedores en cada provincia, para ayudar a todos los que tienen una buena idea a hacerla realidad, porque todos necesitan una mano al principio, “y yo no me olvido de lo importante que fue ese apoyo para mí”.

“Quiero que sepan, todos los compañeros de San Cristóbal, que tienen mi apoyo incondicional y que cuento con todos ellos para que juntos ganemos el próximo mayo. Somos lo mejor de la experiencia y de la sangre nueva. Somos los que vamos a seguir llevando más educación, más trabajo a los jóvenes, más prosperidad a los productores, más seguridad a la familia dominicana”.

En el inicio de la campaña municipal, Temístocles Montás, presidente del PLD, tomó juramento a los candidatos oficiales a alcaldes, regidores, directores de Juntas de Distritos y vocales de esta provincia.

En la actividad participaron el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás; los miembros del Comité Político Rubén Bichara, quien además es el jefe de campaña; Radhamés Segura, Melanio Paredes y Alejandro Montás. También, los miembros del Comité Central, el senador Tommy Galán, Demetrio Lluberes, Luis Pavolo, José Lozano, Julio Canelo, Daniel Martínez, Julio César Díaz, Andrés de las Mercedes y Juana Medrano.

Además, estuvieron los diputados, y aspirante a la misma posición Aléxis Sánchez, Tulio Jímenez, Manuel Díaz, Eddy Montás y Juana Franco; los alcaldes de San Cristóbal Nelsón Guillen; de Yaguate, Rosa Peña; de Cambita Garabitos, Gersón Rosario; de los Cacaos, Tony Maríñez; así como los aspirantes a directores de distritos, vocales y regidores de toda la provincia.

