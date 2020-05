Gonzalo Castillo asegura que en sus primeros 100 días de gobierno estabilizará la economía nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró que normalizará la economia del país en sus primero 100 días si logra ganar las elecciones del próximo 5 de julio.

Castillo, al ser entrevistado en el espacio Alofoke Sin Censura, expresó que habrá una estabilidad de vida, igual que antes de la crisis provocada por el Coronavirus, fruto de su posible gestión como Presidente de la República en solo tres meses y que luego trabajará para aumentar la calidad en la que viven todos los dominicanos.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones que sectores de la oposición han hecho sobre que él no tiene capacidad para dirigir el país, el político expresó que sus éxitos como gerente estan demostrado en el sector privado con sus empresa y en el público con la transformación que dió el Ministerio de Obras Públicas en tan todo 7 años.

“Mis acciones y obras están ahí, es conocido por todos, tanto como empresario y como funcionario público”, dijo.

Al ser cuestionado por el influencer Santiago Matias, el ex-ministro del gobierno de Danilo Medina, aprovechó para decirle a sus adversarios que solo ofende quien puede, no el que quiere, en respuesta a quienes han querido disfrutar durante el proceso electoral.

“No hay nada que me quite el sueño, con todo lo que he soñado lo he logrado. Por eso sere presidente de la República Dominicana”, fueron algunas de las palabras en el video de un poco más de cuarenta y cuatro minutos que colgaron en el canal de Youtube de Alofoke Radio Show.

