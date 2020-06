Gonzalo Castillo asegura pueblo dominicano lo eligió desde ya como su presidente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INDEPENDENCIA.– El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, manifestó este viernes que a raíz de la difícil situación que vive el país por el COVID-19, el pueblo dominicano se ha dado cuenta de cuál es el presidente que le conviene, y que desde ya lo eligieron a él.

A través de un comunicado Castillo sostuvo que eso está demostrado en siete encuestas realizadas a nivel nacional, “donde los resultados nos dan entre dos y ocho puntos a nosotros, por encima del candidato opositor, y por eso ganaremos en primera vuelta”.

Castillo sostuvo que la victoria es del PLD, tal y como lo demuestran esos estudios que indican que están ganando la candidatura presidencial, pero además tienen 25 senadurías garantizadas.

“Tenemos siete encuestas realizadas a nivel nacional en los últimos cuarenta y cinco días. Los resultados van desde dos a ocho puntos de nosotros por encima del candidato opositor. Hay una realidad, y es que la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana está por encima desde hace 45 días del partido opositor, lo que pasa es que el pueblo ha tomado una decisión”, expresó el candidato presidencial.

Castillo explicó que el coronavirus ha obligado al país a mantener tener distanciamiento físico y social, y por eso, no han podido iniciar la campaña presidencial de manera regular, pero mucho menos ver las propuestas de gobierno que los candidatos de esta contienda electoral le ofrecen al pueblo dominicano.

“Pero la pandemia de forma natural sacó a los dos candidatos: uno encerrado cuidándose él y su gente, dejando al pueblo suelto en banda, y el otro que se tiró a la calle a trabajar por su pueblo, siendo solidario, y eso no se pudo ocultar. Por eso, el pueblo sabe cuál es el Presidente con el que puede contar, y esa realidad es la que desde hace 45 días nos tiene ocupando la primera posición. Y yo se lo digo no para que celebremos, ahora es que tenemos que acelerar los trabajos”, expresó.

En ese sentido, Castillo destacó que a una contienda se va a ganar o a perder, “y yo he dicho y sostengo que, si Dios no quiere que yo sea el Presidente de este país, el primero que va a llamar a ese candidato de la oposición para felicitarlo, y si me lo permite iré a darle un abrazo y le desearé éxito en su gobierno que también es el gobierno de todos los dominicanos; pero si soy yo que gano, que voy a ganar, yo espero que también me reconozcan y me feliciten, aunque no me den el abrazo”.

Castillo se expresó en esos términos durante un recorrido por las provincias Independencia y San José de Ocoa, y les manifestó a los dirigentes políticos “lo primero que les voy a pedir es que se cuiden mucho y cuiden a sus familias, a sus vecinos y a sus amigos. El COVID-19 es una realidad, es una pandemia que nos obliga a tener distanciamiento, a usar mascarillas y que no podamos ver nuestros rostros, a no ver la sonrisa de los demás”.

De su lado, el director Operativo de su Campaña, Abel Martínez, dijo que están en la recta final, por eso motivó a los dirigentes a trabajar arduamente y despegarse más de la oposición con más del 50% para ganar en primera vuelta en las elecciones del 5 de julio, porque la mejor propuesta de gobierno la tiene Gonzalo Castillo.

Destacó que en las encuestas están en primer lugar, en la preferencia del electorado, “y eso tiene a la oposición desesperada y cometiendo errores, los tiene locos y se van a poner más locos porque cada día Gonzalo va más arriba”.

“Tenemos el mejor candidato, la mejor propuesta y un gobierno que exhibe logros en todo el país. Hay una crisis mundial, y necesitamos un gerente como Gonzalo Castillo, lo demostró en el Ministerio de Obras Públicas, pero también lo ha demostrado arriesgando su vida porque desde el primer día de la pandemia, Gonzalo ha estado ahí en cada rincón del país llevando soluciones”, expuso Martínez.

En Independencia, Castillo visitó la casa del candidato a senador, Valentín Medrano, donde estuvieron presentes el senador de la provincia Juan Orlando Mercedes, el diputado Remigio Santana, entre otros dirigentes provinciales.

Mientras en San José de Ocoa, lo acompañaron el candidato a senador, Félix Estrella, el senador Pedro Alegría, el candidato a diputado, Abraham Martínez, el alcalde Aneudy Ortíz, y el dirigente del PLD, Carlos Castillo.

En todo el recorrido, Gonzalo Castillo estuvo acompañado por su jefe de campaña, Rubén Bichara y el director Operativo de la Campaña, Abel Martínez.

