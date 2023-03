Gómez Mazara detalla temas en los que no está de acuerdo con el Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Guido Gómez Mazara, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), detalló este miércoles los temas en lo que no está de acuerdo con el Gobierno de Luis Abinader.

“Yo tengo una visión de carácter social diferente a la del compañero presidente de la República, pero eso no significa que podamos coexistir, porque la cohabitación es la regla de la política inteligente”, expresó.

Entrevistado por Persio Maldonado, Rafael Zapata, Julia Muñiz Suberví y Jaime Rincón en El Nuevo Diario Podcast, Gómez sostuvo que uno de los asuntos en lo que no está de acuerdo con el Gobierno, es que Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) ofrezca más financiamiento a clínicas privadas que a políticas de exportación, cuando esa entidad bancarias es para la exportación.

“Tres mil millones de pesos para las clínicas privadas, en un país donde el sistema de salud, como el modelo de América Latina es el 5 % del PIB y aquí es 1.9. Yo hubiese preferido perfeccionar las habilidades y capacidades de los hospitales”, criticó.

Otro asunto en lo que difiere es en la política de endeudamiento, la cual los perremeístas criticaron cuando no estaban en el poder y ahora lo están haciendo. También tiene discrepancia con los modelos de alianzas público- privadas, como el tema de los fideicomisos.

“Yo pienso que en el Gobierno había otras herramientas que tocar para generar recurso más fresco, en un país donde el 61 % de la gente evade al fisco o donde el 5 % de las excepciones van para los ricos”, apuntó.

El aspirante a la candidatura presidencial por el PRM, hizo esas declaraciones luego de indicar que sí está de acuerdo con el Gobierno en que el país va bien con un 4.9 % de crecimiento en el entorno internacional, en que el incremento de un 18 % de las políticas de recaudación y en que haya 14 mil millones de dólares en reservas.

“Yo pienso en que hay aspectos, como en la valoración del peso con respecto al dólar, vamos bien. Yo estoy a favor de que el comité de salarios es un acto de racionalidad que el empresariado, los trabajadores hayan concertado un incremento salarial. Lo que pasa es que el poder le genera una epidemia un poco extraña a la gente y no hay capacidad de crítica. Como no hay un espacio para una discusión civilizada, hay algunos aspectos en los que no estoy de acuerdo”, puntualizó.

Gómez Mazara: Que la élite de un partido se comporte mal, no quiere decir que la organización no cumpla su rol

Al ser preguntado sobre los cuestionamientos de la gente a los partidos, el también exconsultor jurídico explicó, que lo que haga mal la élite dentro de un partido, no significa que la organización política pierdan o no cumpla su rol de ser un interlocutor entre los reclamos de la sociedad y el diseño de las políticas públicas.

En ese orden, lamentó que las personas interpreten el comportamiento de los partidos por sus élites, ya que a su juicio, la dirección media de los partidos también expresan corrientes discrepantes, pero que se le debe dejar que se pongan de manifiesto.

“Sin lugar a dudas, hay un proceso de transformación de la fe de la gente en los partidos, básicamente por lo siguiente: los partidos no le están cumpliendo a la gente ”, especificó.

En cuanto al accionar o etiqueta del PRM, Gómez Mazara aclaró que en el partido hay un dominio conservador y que presume que en el PRM hay una sed de construir un proyecto progresista liberal y que la base social histórica de ese partido, antes Partido Revolucionario Dominicano (PRD), está más cerca de eso.

“Mira lo que pasaba, antes Peña era la correa de transición, pero los políticos que fueron exitosos eran gente de una naturaleza social distante de la base de nosotros, Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito y ahora, ¿quién?, Luis Abinader. Es decir, nosotros seguimos siendo de un partido de una base popular, pero los candidatos que hemos tenido no necesariamente tienen una articulación con esos sectores… se debe al fenómeno, a que entre otras cosas, las masas siempre han tenido mucha fe”, puso como ejemplo.

Relacionado