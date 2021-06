Gómez Casanova niega que haya cometido irregularidades en Autoridad Portuaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El político y comunicador Víctor Gómez Casanova rechazó este martes que haya cometido irregularidades durante su gestión en la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), un día después de que el abogado Guido Gómez Mazara presentara una denuncia en su contra por supuesta corrupción en esa entidad.

Gómez Mazara dijo ayer que la acusación está “amparada en el informe de la Contraloría General de la República”, que, de acuerdo con la denuncia, “consignan violaciones administrativas y en el orden penal”, atribuidas a Gómez Casanova y a siete “de los principales funcionarios durante su gestión”.

Sin embargo, en un comunicado, Gómez Casanova indicó hoy que “el documento en cuestión no es una auditoría. Se trata de un ‘supuesto informe’ de la Contraloría General de la República, que no está firmado y que, por lo tanto, es un documento apócrifo y que, además, no presenta los anexos para sustentar las afirmaciones que señala”.

A la vez, afirmó, que “nadie” le ha llamado para cuestionarle sobre su desempeño en Apordom.

“La intención es querer hacer un daño moral y desacreditar nuestra gestión e imagen personal, filtrando un supuesto informe de una supuesta auditoría que presenta una serie de falsedades e inexactitudes”, dijo, y agregó que “en las próximas horas iremos aclarando ante la opinión pública para ir desmontando punto por punto, las acusaciones que se han presentando” en su contra.

De acuerdo con la denuncia presentada en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en Apordom existían dos nóminas, ascendentes en su totalidad a 311 millones de pesos, donde figuraban empleados cuyos salarios iban a parar “a manos de otras personas”.

