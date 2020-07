Golfista Miguel Ángel Jiménez estrena Teeth of the Dog con reapertura del golf

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Teeth of the Dog reabrió sus puertas de la mejor manera: Miguel Ángel Jiménez, múltiple campeón del European Tour y PGA TOUR Champions, lo “estrenó” con un nivel de golf superlativo.

El español, miembro honorario de Casa de Campo, hizo nueve birdies en una ronda que compartió junto a su mujer Susanne Styblo, Robert Birtel (Profesional Golf CDC) y Gilles Gagnon (Director Emérito de Golf de CDC).

“Teeth of the Dog es una obra de arte, un “masterpiece” de Pete Dye. Es un campo que te exige desde el tee, hay que ubicar el tiro de salida en un sitio óptimo. Los greens no son muy grandes, tienen ondulaciones que te obligan a pegar golpes certeros. En definitiva, Teeth of the Dog te exige en cada golpe y debes dar lo máximo de ti para hacer un buen score”, explicó El Mecánico, una vez finalizada su ronda en una charla con Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo, quien además le entregó a Jiménez y su mujer una distinción en nombre del resort.

Hace ya varios meses que Jiménez eligió Casa de Campo para pasar su tiempo libre cuando sus compromisos en el golf profesional se lo permiten. “Me encanta la calidez de la gente, hay muy buenos campos de golf. Estoy compitiendo en el PGA TOUR Champions en Estados Unidos y en mis semanas de descanso vengo aquí a entrenar porque no me gusta el estilo de vida allá, prefiero el estilo latino que tiene República Dominicana”, contó el andaluz, que ostenta 21 títulos en el European Tour y 7 en el PGA TOUR Champions.

Ya inmerso en la “nueva normalidad” por el contexto mundial, Teeth of the Dog albergará el primero de los grandes eventos de golf para aficionados post pandemia: la sexta edición del Pro Am Latinoamérica que se disputará del 11 al 15 de agosto con la participación de profesionales y amateurs de la región. El equipo campeón conducido por el pro venezolano Rafael Guerrero Lauría ya confirmó su participación en este torneo que forma parte del renovado calendario de golf de Casa de Campo.

Para tranquilidad de cada uno de los visitantes, Casa de Campo ha realizado inversiones significativas para prevenir contagios de COVID-19 e implementó el programa “Casa Cares”. El nuevo protocolo consiste en específicas normas de bienestar y seguridad de salud que incluyen procedimientos concretos para asegurar que cada rincón del resort se mantenga con los más altos estándares de higiene y precaución mediante el uso de nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en todas las áreas.

