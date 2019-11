Golfista Jon Rahm continúa quinto y Koepka llega a los tres meses como número uno

Tras el último triunfo de Jon Rahm en el Mutuactivos Open de España, hace un mes, el vasco logra conservar el quinto lugar del ránking por encima del estadounidense Patrick Cantlay, nuevo número seis y debajo de su compatriota Justin Thomas.

Por su parte, el estadounidense Brooks Koepka suma una nueva semana en lo más alto de la tabla y llega a los tres meses como el número uno, a pesar de haber disputado su último torneo en el The CJ Cup @ Nine Bridges el pasado 20 de octubre donde no logró siquiera superar el corte del líder en la segunda ronda.

Woods, quien accedió a la sexta posición tras ganar el The ZOZO Championship el pasado 27 de octubre, es el único dentro del top 10 en perder su lugar tras el ascenso de Cantlay, perdiendo una posición.

Ránking mundial:

1. Brooks Koepka (USA) – 11.4673 pts.

2. Rory McIlroy (NIR) – 10.3837 pts.

3. Dustin Johnson (USA) – 8.0760 pts.

4. Justin Thomas (USA) – 7.8751 pts.

5. JON RAHM (ESP) – 7.5786 pts.

6. Patrick Cantlay (USA) – 7.1339 pts. (+1)

7. Tiger Woods (USA) – 7.0980 pts. (-1)

8. Justin Rose (ING) – 6.7402 pts.

9. Xander Schauffele (USA) – 6.3362 pts.

10. Bryson DeChambeau (USA) – 5.5218 pts.

…

36. Rafa Cabrera (ESP) – 2.9716 pts. (-1)

38. Sergio García (ESP) – 2.8890 pts. (-2)

99. Jorge Campillo (ESP) – 1.5992 pts. (-2).