Golf View, listos para su VIII Edición

El próximo 26 y 27 de agosto el torneo promete seguir rompiendo esquemas apostando nuevamente por la creatividad y la innovación.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El grupo de Medios Golf View dio a conocer los detalles de su “VIII torneo de golf” con motivo de su doceavo aniversario en el mercado local, que este año compromete a los golfistas a colocar los días 26 y 27 de agosto en la agenda, para disfrutar del torneo en el prestigioso campo de golf Corales de Puntacana Resort & Club.

La experiencia de este año se inició con el lanzamiento oficial del torneo realizado en Meridian Events Center, donde se anunció la agenda competitiva y de actividades que disfrutarán los golfistas durante los dos días de juego.

Este año figurarán como patrocinadores principales el Banco BHD y Mastercard, y la empresa Equifax by Datacrédito, que recientemente llegó al país, en la categoría de Diamante plus.

“Estamos ansiosos porque llegue el fin de semana para estrechar lazos con nuestra valiosa comunidad de golfistas que se han convertido en amigos; para lo que hemos creado una nueva propuesta exclusivamente para ellos y para su diversión, como retribución a todo el apoyo incondicional recibido durante un año completo a través de nuestros medios”, expresó Franchesca Páez quien junto a Bernardo Then son los propietarios de la revista Golf View, la web www.golfview.com.do, las cápsulas de Golf View por CDN Radio, sus redes sociales y su división de organización de torneos.

En un ambiente que hizo alusión al concepto del torneo, este año Caribbean Brigth, aseguraron a la gran convocatoria de empresarios y asiduos golfistas presentes que «lo bueno no se reemplaza», por eso la agenda sigue incluyendo los dos días de golf con premiación diaria, su esperada fiesta de bienvenida, el Glow Golf Welcome party de Datacredito Equifax, con golf nocturno; Foodtruck Village y música en vivo; la concurrida área Hospitality para acceso de jugadores e invitados, y el evento de cierre que se ha convertido en emblema del torneo: el Golf Beach Party de BHD y Mastercard, la gran fiesta de cierre realizada sobre la fina y blanca arena de la playa de Puntacana.

Entre los aspectos técnicos de su edición de 2022 dieron a conocer que se jugará en formato «Scramble en parejas», y se premiará cada día de juego, en las categorías A, B, C y una categoría única de damas, premiándose los tres primeros lugares netos de cada categoría, el mejor Score Neto Overall y el mejor Score Bruto total del torneo para sus dos campeones.

El Torneo Golf View ya posicionado entre los más importantes del país caracterizándose por su creatividad y por capacidad para sacar el golf del esquema tradicional, ha sido pionero en enviar jugadores locales a grandes torneos internacionales como el «The Players Championship» y varios cruceros y viajes de lujo especializados en golf.

“Nuestra estrategia con el torneo está enfocada en ofrecer comodidad, diversión y las mejores atenciones a jugadores que forman parte de la valiosa comunidad que poseemos, ofreciendo experiencias innovadoras que sean difíciles de olvidar”, agregó Páez.

Durante el lanzamiento Golf View se sorteó el denominado cupo «Especial Guest» del torneo, para dos jugadores, premio que incluyó cupo al evento, transporte de lujo durante el fin de semana y estadía en el hotel The Westin. Finalmente, amenizado por Dj Willy, la fiesta concluyó con la música en vivo de la banda Nanum y un brindis especial a la ocasión.

Este año el torneo es patrocinado por: BHD ; Mastercard; Datecredito – Equifax; Puntacana Resort; AFP Siembra; Brugal; JMMB; C&W; Rosa Golf Travel; RD Vial, Paso Rápido; MOPC; Meridian Events Center; La Famosa; Papaterra; Grey Goose; Patron; Dewars; ABS by La Tiendita; Triinet; Morisoñando; Tournement Solution; Tradeenergy; Sky Cana; Sky High; Marketing Visual; Páez Luxury; Jonsonville; CEPM; R- Care; Rica; Downtown; Santos Ortíz Group; Hair Recovery; Aperol; Atlantic Tires; Heineken; Gibson; UB; Ocho cero Nueve; Banana Boat; Am Resort; JP Chennet; Caribbean Ginger; Arla; Michel Quesos; Casabi; TCL; Seadom; Baronil; Off; Omaha; Café Santo Domingo; Health Corner; Vitali; Aliat Global; La Aurora; Emilios; Electrolit; Ontolgel; Viw Colageno; Martiderm; Transekur; Cortés Hermanos; Café Bake; Makinas; Blue Jacktar; Laboratorios Mallén; Leo Sánchez; Jajá.

