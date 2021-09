Golf View anuncia su VII Torneo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Golf View anunció para los días viernes 24 y sábado 25 de septiembre del presente año, en el campo de golf Corales de Punta Cana, el torneo de golf con el que cada año celebran su aniversario.

La experiencia del torneo inició como cada año con el evento de lanzamiento donde se dieron a conocer los detalles de la celebración, en un encuentro que debido a restricciones por pandemia recibió de manera exclusiva a patrocinadores y sus golfistas invitados en Meridian Events Center.

La esperada agenda del torneo de este año se dio a conocer por Franchesca Páez, propietaria de Golf View quien reconoció el activo papel de los patrocinadores quienes se han esmerado en premiar a sus clientes con invitaciones al torneo.

“Este año nos ha sorprendido el increíble interés de las marcas por premiar a sus clientes con un espacio en el torneo, lo que nos llena de orgullo pues significa que reconocen el trabajo que hemos estado haciendo y a la vez el deseo de los jugadores por participar, haciendo que los cupos se llenen antes de abrir las inscripciones y que Golf View aporte a sus objetivos corporativos como empresas. Aunque a la vez lamento que tanta gente valiosa para nosotros y que quiere jugar no haya podido inscribirse en el evento” … explicó Franchesca Páez sobre el éxito de la actividad.

El evento posicionado en la agenda de golf local como uno de los fines de semana más esperados por la comunidad golfista, presentó su agenda 2021 en la que se jugará en Formato Scramble en Parejas, con dos rondas de golf en Corales, una gran fiesta de bienvenida patrocinada por Mini Cooper y denominada el “Golf Welcome Party de Mini” con golf nocturno, Foodtruck Village incluido y música en Vivo.

Mientras que la gran fiesta de cierre será el esperado Golf Beach Party que será patrocinado por Mastercard BHD León y que llega con una innovadora propuesta futurista.

La marca Mastercard – BHD León se ha unido a Golf View este año para garantizar una experiencia Premium a los jugadores con el patrocinio del Gran Premio del Torneo: un viaje con todos los gastos pagos a uno de los cinco torneos de golf más importante del mundo ‘‘The Players Championship’’ que será rifado entre los participantes en su gran fiesta. Además, la marca patrocinará seis hoyos del campo con premios para acercamientos a Bandera y los Drive más Largos cada día de juego; ha creado una gran plataforma de descuentos en comercios de Punta Cana para el fin de semana del torneo para sus tarjetahabientes.

Mastercard también eligió 50 clientes para invitarlos al torneo con estadía incluida junto a sus acompañantes, más una serie de sorpresas que han preparado para los jugadores.

El torneo premiará los primeros, segundo y terceros lugares neto por día en las categorías A, B, C. Tres lugares netos en una categoría única de damas, los mejores Scores Overall netos por día y el Mejor Score Bruto del torneo.

El campo recibirá además 16 clientes del puesto de bolsa JMMB, quienes se integran este año al evento como patrocinadores.

Golf View promete presentar un campo cargado de atenciones y sorpresas para los jugadores incluyendo su tradicional “hospitality de la empresa C&W” con atenciones, entretenimiento social, música y comida en vivo para los jugadores y sus acompañantes; durante los dos días de juego.

El lanzamiento se realizó en un ambiente futurista, donde reinaron las luces, el sonido del violín de Militza Lankova, la música de Dj luz y la banda Livar que amenizaron la actividad que dio entrada a la experiencia 2021 del torneo de golf.

Durante la actividad se premió con el “Cupo Spetial Guest” la fidelidad de los golfistas que han jugado el torneo durante 5 años o más con un sorteo que incluyó cupo en el evento, transporte de lujo durante el fin de semana, estadía en el hotel Westin para un jugador y su acompañante. La rifa se transmitió por las redes de Golf View desde el lugar del evento.

El Torneo Golf View está siendo patrocinado por

