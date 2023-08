GoldQuest pide al Poder Ejecutivo aprobar estudio de impacto ambiental en la mina de San Juan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ejecutivos del proyecto Romero ubicado en Hondo Valle, provincia San Juan, pidió al Gobierno vía la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que apruebe y envíe a Energía y Minas para su posterior aprobación en el Ministerio de Medio Ambiente la solicitud que ha hecho la minera canadiense Gold Quest, para que se apruebe la licencia para el estudio de impacto ambiental del yacimiento de oro.

Los ejecutivos de la minera GoldQuest, empresa que cotiza en el mercado bursátil internacional y está presente desde hace 21 años en el país y siete de haber hecho la solicitud de explotación minera, ha sometido en dos ocasiones al Gobierno la solicitud de aprobación del impacto de estudio ambiental del proyecto Romero, donde hay un hallazgo de tres millones de onzas de oro con un valor actual de US$100,000 millones.

Luis Santana Pereyra, presidente de GoldQuest, visitó al director de este medio Miguel Franjul, junto al director operativo y especialista ambiental José Ogando, donde aseguraron que si el proyecto Romero no tiene aprobado el estudio de impacto ambiental no se entiende cómo hay sectores diciendo que hará daño al Valle de San Juan.

Afirman que además de que sería un mina subterránea el proyecto no dañará las aguas, porque no usarán químicos como se ha dicho y solo harán un proceso concentrado para que la separación de metales se realice fuera del país. Afirmaron que primero hay que esperar los resultados del estudio ambiental para poder emitir un juicio de valor real y eso no se ha hecho.

El Tribunal Constitucional Dominicano dictó la sentencia TC-0482-19 la cual ordena la realización de los estudios de impacto ambientales y sociales para poder continuar con los trabajos de investigación y desarrollo. La minera lleva invertidos en el país US$44 millones y ha hecho los estudios de factibilidad técnica y económica y solo falta el ambiental.

El proyecto Romero es un yacimiento polimetálico, es decir, que no sólo contiene oro sino también plata y otros metales como el cobre y el zinc. Es el primero en RD que usará “Pila de Mena”.

Con el uso de una Pila de Mena no se necesita usar químicos para recoger los residuos luego del proceso de extracción de oro, porque estos se van acumulando en un depósito hasta convertirse en roca, que nuevamente es reutilizada para rellenar los espacios de los yacimientos como medida de remediación ambiental

Además, el proyecto en el cual han identificado preliminarmente una explotación de tres millones de onzas de oro, es imposible que siendo tan pequeño esté a la cabecera de todos los ríos. Reiteraron que es falso que vayan a usar cianuro porque el concentrado de cobre se va a exportar, harán una molienda, un concentrado de 15 % a 20 % que se va vender fuera, donde serán separados los metales. En San Juan el 70 % de la población está de acuerdo que se haga el estudio ambiental, que es lo factible, pero no les han dado la oportunidad, precisaron.

Ogando considera un acto temerario decir que el proyecto hará daño, sin tener estudio ambiental. Dijo que la minera está abierta a que participen del estudio la Academia de Ciencias, la UASD y organismos internacionales de Naciones Unidas (ONU), vinculados al medioambiente, para que pueda fluir un proyecto tanta importancia para el desarrollo económico de la zona y del país. Aseguran que el proyecto Romero ha sido estudiado durante varios años y está ubicado a 21.4 kilómetros del río y que tiene gran potencial para el inicio de la recuperación de la cuenca del río de San Juan.

Respecto a señalamientos negativos sobre el proyecto, entienden que se debe a falta de comunicación y a temor de que les digan que se vendieron, motivos que son infundados porque todavía el proyecto se encuentra detenido en el despacho del Presidente y del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Y luego que pase a Medioambiente y les entreguen los términos de referencia se requerirá del estudio y este se tomaría un año para hacerlo.

Las empresas GoldQuest Minnig Corporation, Golder Associates, AMEC Earth & Enviromental y GoldQuest Dominicana manifestaron en un comunicado que gozan de prestigio internacional y han hecho estudios ambientales y participado en proyectos mineros en todo el mundo.

Explican que como tal reconocen la importancia del agua y por tanto ha hecho un estudio de pre factibilidad en el consumo de agua, que será fortalecido con el estudio de impacto ambiental y social que se ordena.

Aseguran que además de que no usarán aguas superficiales o subterráneas de la cuenca del río San Juan, garantizan que no vertirán aguas residuales de sus procesos ni escorrentía de las lluvias en el área de su influencia.

“Este diseño autosuficiente será a través de la captación y reuso en un circuito cerrado de las aguas de lluvia en menos de 0.25 % de parte de las áreas de la concesión y asegura no utilizar aguas del río San Juan, de la presa de sabaneta y mucho menos de aguas subterráneas del entorno”, indica.

Los ejecutivos de la minera GoldQuest solicitan a la Academia de Ciencias, a la UASD y a organismos internacionales de ONU que velan por el medioambiente, que sirvan de veedores del proyecto Romero.

Luis Santana Pereyra y José Ogando aseguran que se miente a la población cuando se dice que se afectará el ambiente, porque no el estudio de factibilidad ambiental está pendiente en la Consultoría del Poder Ejecutivo hace dos gobiernos.

Gold Quest recuerdan que la minera cotiza en la bolsa mundial y, por tanto, soporta cualquier rigurosidad científica.

