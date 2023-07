Gobierno y la ADP avanzan en el diálogo; darán detalles cuando lleguen a acuerdo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), sostuvieron este lunes su segundo encuentro en búsqueda de la solución a las demandas del gremio, entre ellas mejores salarios para los docentes y la eficientización de la educación.

El encuentro se llevó a cabo a puertas cerradas en el Salón Verde del Palacio Nacional. En el mismo, ambas partes continuaron discutiendo los diez tópicos que buscan «un gran acuerdo» en favor de la educación, sin embargo, no ofrecieron muchos detalles debido a que según informaron, acordaron no ofrecer detalles hasta no llegar a un consenso.

El ministro de Educación, Ángel Hernández y el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmaron que el diálogo avanza y que hay una buena atmósfera en ambas partes, por llegar a un consenso para mejorar la educación en el país.

«Hay un buen ambiente de trabajo, hay una excelente disposición de la asociación de docentes para avanzar en la solución de los temas que ocupan al Ministerio de Educación y a la sociedad dominicana», fueron las palabras del titular del Minerd. Mientras que Ulloa dijo que «es preferible dejar que avancen las negociaciones».

Se recuerda, que el pasado lunes se llevó a cabo la primera reunión que encabeza el mandatario. En la misma informaron que los 10 puntos que se irán trabajando tienen que ver con la parte pedagógica, los insumos, terminación de escuelas, la parte didáctica, lo que tiene que ver con el desempeño, la indexación de los pensionados, el nombramiento de nuevo personal y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas públicas del país.

