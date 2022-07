Gobierno “tiene visión de cangrejo, toma una medida y al otro día la deshace”, dice Antonio Florián

Comparte esta noticia

Secretario General de FP: Los presidentes no se eligen para que gobiernen cuando la situación está buena.

EL NUEVO DIARIO, SUIZA.- El Secretario General de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián (Peñita), concluyó este domingo su recorrido de juramentaciones y encuentros por varios países de Europa, desde donde dijo que el Gobierno dominicano tiene una visión de cangrejo, tomando medidas improvisadas que a poco tiempo deshace.

Durante las actividades que realiza con la diáspora dominicana, el dirigente de la FP ha hecho fuertes críticas al gobierno por sus decisiones desacertadas. “Este Gobierno, que tiene una visión de cangrejo, de la República Dominicana, es decir, que vive caminando para adelante y para atrás. Ese Gobierno que es indolente ante los problemas del pueblo dominicano, ese Gobierno no podrá repostularse”, expresó Antonio Florián ante decenas de personas en Luxemburgo.

En Suiza, Peñita reiteró el calificativo de “Gobierno Cangrejo”, agregando que “es un Gobierno que toma una medida hoy y ya mañana la deshace, lo que quiere decir que es un Gobierno que improvisa, que no ha planificado lo que quería hacer y lo que quiere hacer y que no conoce el Estado. Es un Gobierno que se agarra, como decimos nosotros allá, de la crisis”.

El secretario general de la Fuerza del Pueblo, reconoció que hay dificultades mundiales, sin embargo, en un mensaje directo al oficialismo, recordó que “los gobiernos se eligen, exactamente para solucionar los problemas, es decir, los gobiernos no se eligen, el pueblo no elige un gobierno, en las mejores de las condiciones, simple y llanamente, para que gobiernen cuando la situación está buena, no, un buen presidente, un buen estadista se demuestra, justamente en los momentos de dificultad”.

Recordó que Leonel Fernández ha demostrado su capacidad de gobernar en medio de crisis. “Leonel tomó el poder en el año 2004, en medio de una profunda crisis económica, heredada del gobierno de Hipólito Mejía, Leonel resolvió la crisis y generó las bases para el crecimiento económico y el bienestar de los dominicanos. Luego a Leonel le correspondió gobernar con la crisis del 2008, que fue una crisis financiera global y también la resolvió”, puntualizó Peñita.

En ese mismo sentido, dijo que durante los gobiernos de Leonel, “hubo huracanes y otro tipo de eventos que ocurrieron en el país y eso no fue óbice para que el gobierno no continuara invirtiendo en favor de la mayoría y desarrollando un Gobierno positivamente para el bienestar de los dominicanos y las dominicanas, porque Leonel Fernández tiene una visión de estadista, tiene conocimiento de la economía global y sabe muy bien cómo se gobierna en las crisis”.

Durante su discurso animó a los dominicanos y dominicanas de la Fuerza del Pueblo a seguir el proceso de fortalecimiento institucional, explicando que el partido no es una organización solo para ganar las próximas elecciones. “Esas las vamos a ganar”, sentenció, al tiempo que explicó que la Fuerza del Pueblo es un partido para gobernar las próximas generaciones.

El secretario general de la FP, desarrolló una amplia gira de trabajo por Europa, acompañado del secretario de Asuntos Electorales, Luis Toral, del secretario de Dominicanos en el Exterior, Marcos Cross, y de varios miembros de la Dirección Central. Durante los encuentros instó, a los dirigentes a continuar organizando las bases. “Implementando adecuadamente el plan electoral y completando el plan de crecimiento de la organización, seguro estamos que ganaremos en la Primera Vuelta las próximas elecciones”, afirmó.

El recorrido incluyó ciudades de España, Italia, Luxemburgo y Suiza, donde concluyó este domingo. Estas actividades responden al plan de organización de la Fuerza del Pueblo en el exterior.

