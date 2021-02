Gobierno solicita a funcionarios nombrados en pasada gestión que renuncien de sus cargos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, habría manifestado que ha sostenido encuentros con varios funcionarios designados al final de la pasada administración, en entidades cuyas leyes orgánicas indican que el titular debe estar por lo menos cuatro años, a los cuales habría solicitado que renuncie.

La solicitud habría sido realizada, puesto que dichas funciones son de las intimidades del Gobierno.

“El presidente ha preferido que eso lo manejemos de manera diplomática. Yo me he reunido con algunos de esos funcionarios y les he instado a que renuncien, incluso, la de Proconsumidor, mi amiga Anina del Castillo ya renunció. De manera que estamos tratando de resolver eso por esa vía”, habría indicado el funcionario.

Entre los funcionarios que fueron nombrados en la pasada administración se encuentran los titulares de las superintendencias de Pensiones y Valores, Procompetencias, entre otras.

En el caso de Yolanda Martínez, presidenta de Procompetencia, su período termina en septiembre.