Gobierno presenta misión internacional para desarrollar el Observatorio TIC de la Agenda Digital

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de la Presidencia (Minpre) con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el Fondo Triangular de la Unión Europea Adelante 2 y, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), presentó a la misión internacional que apoyará a nuestro país en la construcción del Observatorio TIC de la Agenda Digital de República Dominicana.

La jornada tiene como finalidad articular y fortalecer la generación, medición y explotación de datos sobre tecnologías de la información y comunicación, así como del proceso de ejecución de la Agenda Digital 2030.

La apertura del evento estuvo encabezada por el viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, José David Montilla; la coordinadora Sur-Sur de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Andrea Castrillo; el oficial de Programas de la Unión Europea, Alan Fernández; y, la directora general de Cooperación Bilateral del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Clara Aquino Smester, de acuerdo un comunicado de prensa.

La presentación de las pautas del Observatorio TIC de la Agenda Digital estuvo a cargo de la gerente de Agenda Digital y Observatorio SIC de Agesic, Susana Dornel y el coordinador Juan Bertón.

Este proyecto de cooperación forma parte de las políticas prioritarias del Gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, atendiendo al objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a través del fomento de la transformación digital.

El viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, José David Montilla, expresó que esta iniciativa busca aprovechar al máximo el uso de las tecnologías en el funcionamiento de las dependencias del Gobierno y por todos los actores sociales y productivos del país.

El funcionario indicó que, desde hace muchos años República Dominicana ha aprendido bastante de Agesic, como organización que asumió el liderazgo del proceso transformación digital de Uruguay, convirtiendo a ese país en un referente para nosotros y el resto de la región.

De su lado, la coordinadora de cooperación Sur-Sur de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Andrea Castrillo, manifestó que, AUCI es la responsable de coordinar la colaboración internacional no reembolsable que Uruguay, en su rol dual, recibe y brinda para contribuir al desarrollo sostenible.

Precisó que, la entidad trabaja y promueve una estrategia de cooperación internacional subsidiaria, complementaria y alineada a las prioridades nacionales de desarrollo, centrada en los desafíos de la región y en la Agenda 2030.

“Para AUCI, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades son factores clave que favorecen y potencian el diseño e implementación de políticas públicas. Uruguay, como oferente de cooperación internacional, comparte con otros países sus buenas prácticas y experiencias exitosas a través de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular”, destacó.

Además, declaró que la Unión Europea es un socio estratégico para Uruguay, tanto para apoyar a otros países como para potenciar las prioridades nacionales con respecto a la colaboración para el desarrollo.

“Este mecanismo de asociación estratégica permitirá fortalecer la estrategia de Cooperación Triangular de Uruguay, liderada por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y posicionar la experiencia del país a nivel regional e internacional y su rol de oferente en esta modalidad”, agregó.

En tanto que, el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Bartolomé Pujals, declaró que este observatorio será la refinería que convertirá los datos en los relatos de las personas que lograron cambiar gracias al uso de las tecnologías de la información y la transformación digital.

“Lo que no se define, no se mide; lo que no se mide, no se mejora; y lo que no se mejora se desagrada siempre, y qué bueno contar con el apoyo de Uruguay que está dando muestra de que los servicios públicos pueden ser eficientes y ayudar a la ciudadanía. Y la cooperación Sur-Sur, es el reflejo de que tenemos una historia en común”, puntualizó.

Mientras que, la directora general de Cooperación Bilateral del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Clara Aquino Smester, aseguró que con estos proyectos se está concretizando una serie de intervenciones orientadas en crear las condiciones que toda la población tenga acceso y se empodere de la tecnología, la digitalización, como herramientas estratégicas para el desarrollo sostenible.

