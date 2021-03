Gobierno presenta este lunes un Plan de Seguridad Ciudadana en medio de una ola de atracos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En medio de una ola de robos y atracos que mantiene atemorizada a la población, el Gobierno se dispone a presentar este lunes su primer Plan de Seguridad Ciudadana, con el que busca enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad pública en el país.

Al informar la pasada semana sobre el lanzamiento de este Plan, el propio presidente de la República, Luis Abinader, admitió retraso en la presentación del mismo, atribuyéndole a que “una gran cantidad de policías aún siguen ocupados en el tema del toque de queda y de las otras restricciones para frenar la expansión del covid en el país”.

No obstante y, debido a que gran parte de la población ha ido relajando estas restricciones, en esa misma medida se han ido incrementando los hechos delictivos, del que las personas han sido víctimas en cualquier escenario, no solo con las pérdidas de sus pertenencias sino que, incluso, han visto sus vidas amenazadas.

El uso de la tecnología ha permitido visualizar las acciones “descaradas” y con tanta naturalidad de los antisociales, que no respetan horario ni escenarios, y que en ocasiones han actuado en franco desafío a las autoridades a quienes ya parecen no temerles.

Hasta la redacción de El Nuevo Diario han llegado imágenes que muestran las más variadas modalidades de actuar de los desaprensivos en plenas vías públicas, incluso agrediendo y hasta arrebatándole la vida a algunas de sus víctimas.

Con frecuencia los delincuentes se andan a bordo de motocicletas, automóviles, y armados “hasta los dientes”, imponiendo en terror ante una ciudadanía indefensa e impotente.

Por los recientes hechos delincuenciales registrados, al parecer ya ningún lugar es seguro, porque la gente ha sido atacada tanto en las vías públicas, como en sus propias casas, centros comerciales, de diversión y estaciones de combustibles.

Algunos hechos delictivos, por su particularidad y naturaleza con las que actúan los infractores, se han hecho virales a través de las redes sociales y para solo citar algunos, se recuerda el de la joven que cuando intentaba hacer una llamada para pedir ayuda tras un accidente de tránsito, le fue arrebatado su teléfono celular, así como el de un joven que fue atrapado in fraganti por los propios comunitarios en las inmediaciones del Palacio Nacional, al tratar despojar de sus pertenencias a un transeúnte.

Sobre el Plan de Seguridad

Según lo que se ha informado, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana estará basado en cuatro ejes temáticos que incluyen la identificación de las principales amenazas de convivencia, la transformación integral de la Policía Nacional, establecer un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, donde haya una estrecha colaboración entre la ciudadanía y el Gobierno, así como la incorporación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con un monitoreo constante.

Conforme a la denominada estrategia integral “Mi país seguro”, que presentó el Ministerio de Interior y Policía al Senado de la República, se contará con una concentración en la política criminal, seguridad ciudadana y seguridad nacional.

Entre las principales amenazas a la convivencia y seguridad que aborda este plan integral se encuentran: las amenazas contra la vida y la integridad física; violencia doméstica, de género y sexual; delitos contra la propiedad, los accidentes de tránsito y el tráfico ilegal de armas, drogas y personas.

Respecto a la transformación de la Policía Nacional, se busca fortalecer el desarrollo tecnológico con una plataforma integral de manejo de datos; depurar la institución, implementar un nuevo modelo cultural policial y la instalación de un laboratorio en criminalística.

Asimismo, el proyecto presentado al Senado, destaca el papel fundamental a jugar por las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género.

En lo que va de su gestión, el ministro del Interior, Jesús -Chu- Vásquez Martínez, ha dejado instaladas más de 150 Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género.

Según lo señalado por el funcionario, las mesas servirán de plataforma para recibir los insumos que permitan ejecutar un plan de seguridad, tomando en cuenta las recomendaciones de todos los sectores de la sociedad.

Adicional a la instalación de las mesas de seguridad, el presidente Abinader ha sostenido una serie de encuentros semanales con líderes comunitarios, para escuchar sus inquietudes y, a quienes les ha prometido responder a las problemáticas que afectan a esas comunidades.

Se espera que este nuevo Plan de Seguridad Ciudadana no tenga el fracaso de anteriores planes.

POR FRANCIA VALDEZ