Gobierno paga por subsidios combustibles RD$15,649.6 MM en año 2021

Cifra representa un 29% del total de ingresos por impuestos sobre hidrocarburos en diez meses del año pasado

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El pago del monto global de las deudas del Gobierno asumidas casi todas semanas con importadores de combustibles, con fines de no establecer alzas de precios significativas de los carburantes en el mercado local, ascendió el año pasado a RD$15,649.6 millones.

Este monto es equivalente al 29% de las recaudaciones totales del impuesto específico y del Ad Valorem sobre los hidrocarburos, ascendente a RD$54,618.5 millones, en los primeros diez meses del año pasado, según datos obtenidos de las páginas web del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De este total de ingresos por gravámenes sobre los hidrocarburos, impuestos específico representó RD$35,216.7 millones y el selectivo Ad Valorem la cantidad de RD$19,401.8 millones, según los datos más reciente de la DGII, correspondiente a enero-octubre de 2021.

Dichas erogaciones por subsidios a los combustibles son provocadas por las constantes alzas del barril de petróleo, el cual el intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 1.1 % y se situó en US$77.85 el barril tras el reporte de una caída semanal en las reservas de Estados Unidos.

En el Presupuesto General del Estado para el año 2022 hay contemplado un precio del barril de petróleo a US$62.7, o sea, que el monto en que cerró el petróleo de Texas este miércoles, es mayor en US$15.15 (24.2%). A estas subidas del denominado oro negro, el gobernador del Banco Central ha manifestado que hay que prestarle especial atención, y más en estos momentos de enfrentamiento a los niveles de inflación de la economía.

Consultado sobre este panorama, por El Nuevo Diario, el viceministro de comercio interno, Ramón Pérez Fermín, expresó que “el país en el Presupuesto del año 2022, había proyectado un barril de petróleo de US$42.00 y en su momento alcanzó hasta los US$85.00”.

Pérez Fermín dijo que mientras se esté en medio de la crisis se mantendrán monitoreando para realizar las intervenciones que sean necesarias para evitar alzas exageradas de los combustibles en el mercado local.

No obstante, precisó que “con el mercado no se compite y las intervenciones deben ser de manera temporal, ya que no podemos comprometer las finanzas del Estado más allá de lo prudente”.

Dichas deudas con los importadores de combustibles el Gobierno dominicano la asume amparado en el Decreto 625-11, del 14 de octubre de 2011, mediante el cual, en su artículo 6 se instruyó el diseño y creación de un Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles (Fecopeco), para minimizar el impacto de las fluctuaciones de los valores del petróleo y sus derivados en la economía del país y su estabilidad macroeconómica.

En tanto, que el artículo 8, de la Ley número 112-00, del 29 de noviembre del año 2000, Ley Tributaria de Hidrocarburos, dispone que el MICM establecerá, mediante resoluciones que dictará al efecto semanalmente, los precios de venta al público que regirán para los combustibles, los cuales deberán reflejar, con actualizaciones semanales, los costos de los carburantes en el mercado internacional, y la tasa de cambio suministrada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Los recursos recaudados de los hidrocarburos mediante la Ley 112-00, Ley Tributaria de Hidrocarburos, son remitidos para el pago de la deuda externa, mediante una cuenta del Banco Central denominada “Cuenta Gobierno Dominicano para el pago de la Deuda Externa”.

