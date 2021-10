Gobierno otorgará pensión solidaria para 3 mil envejecientes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El gobierno anunció este viernes que otorgará pensión solidaria en favor de 3 mil envejecientes.

La información fue ofrecida durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, celebrado en el Palacio Nacional con motivo al Día Internacional del Envejeciente.

Durante el acto, el mandatario destacó que su gestión ha continuado otorgando pensiones solidarias para adultos mayores de la clase más necesitada, pertenecientes al sector informal del mercado laboral que no cotizaron o que no lograron alcanzar las requeridas, y que no cuentan con ningún otro ingreso.

Manifestó que para seguir elevando la calidad de vida de los adultos mayores, se compromete a impulsar la Estrategia de Protección Social Integral de acceso a los servicios públicos, la inclusión laboral y productiva y los mecanismos de ingresos para salir de la extrema pobreza.



“Con esta iniciativa se confirma el compromiso del país y del presente gobierno de poner en práctica todas las políticas públicas necesarias en favor de las personas de edad y con el objetivo de responder de forma efectiva a sus necesidades”, expresó.

El jefe de Estado señaló que también se crearán “los mecanismos para su especial atención y proveerles de los medios posibles que permitan su interacción con la sociedad desde un espacio de igualdad y respeto, y sin que su condición personal impida su pleno desarrollo”.

Resaltó que las intervenciones en este año se extienden de forma constante a dar respuesta a las perturbaciones provocadas y al impacto de la pandemia en el envejeciente, “población en donde se aprecia la mayor gravedad, para evitar el registro de grandes e irreparables pérdidas humanas”.

Además, felicitó al personal sanitario por su contribución en este proceso para atender las necesidades especiales de los envejecientes.

En la ceremonia fueron reconocidos, José Tabar González, en la categoría “Protector de la Persona Envejeciente”, y a Osvaldo Virgil como “Adulto Mayor del Año” gloria del béisbol, activo y participativo.

El pasado año, el “Protector de la Persona Envejeciente” recayó sobre el doctor Antonio Cruz Jiminián, mientras que la categoría “Adulto Mayor del Año” distinguió a la señora Rosa Aura Calderón Mena.



De su lado, el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), José García Ramírez, afirmó que la actual gestión reconoce los desafíos relacionados con el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por las personas mayores.

También dijo que el CONAPE tiene el apoyo sólido del presidente Luis Abinader y busca el apoyo de los ayuntamientos, del sector privado y las personalidades del país para hacer realidad estas necesidades sociales del 11% de la población dominicana.

“Señor presidente, en el CONAPE cada peso que recibimos del presupuesto nacional lo convertimos en 100 centavos de servicios en beneficio de los adultos mayores en toda la geografía nacional, sin privilegios y contratiempos”, aseguró García Ramírez.

En un comunicado de prensa, el mandatario expresó que los premios están consignados en la ley 352-98, que en su artículo 24, establece reconocimientos para personas o instituciones que, con sus acciones, benefician a los adultos mayores y los mismos son organizados por el CONAPE, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Persona de Edad y Día Nacional de la Persona Envejeciente.



Iniciativas de CONAPE para proteger los adultos mayores

El CONAPE destacó que “Familias con Cariño” es una “iniciativa que favorece en diversos órdenes, tanto a los adultos mayores como a sus familiares, beneficia a personas que estén dispuestos a cuidar de los envejecientes, mientras sus familiares van al trabajo o asisten a sus cotidianidades, para que estos estén acompañados y cuidados todo el tiempo”.

