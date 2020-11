Gobierno líquido en una sociedad sólida

Es de todos conocidos que la forma de los líquidos depende del contorno del recipiente que los contiene, sin embargo hay otras características, como esa mencionada, que se reflejan en el gobierno actual, permítanme reflexionar sobre ellas:

El gobierno del PRM presidido por Luís Abinader, que en su forma inicial parecía que estaba compuesto por profesionales experimentados, al pasar de los días por los reveses, diferencias y aparentes excesos de protagonismos, nos damos cuenta que carecen de forma definida e igual que los líquidos en el gobierno no guardan las formas:

Caso:

Mientras el Presidente Abinader pide la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuenta, en un discurso nacional, a lo cual Hugo Álvarez Pérez, el Presidente de la Cámara de Cuenta, anunció que lo haría, sin embargo días después la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, le pide al Presidente de la Cámara de Cuenta que no renuncie.

La Fluidez es una de las principales características de los líquidos, que determina su capacidad para abandonar un recipiente en favor de otro puesto que carecen de memoria de forma, es decir, no insisten en una forma determinada, cómo los sólidos. Esta característica es típica por los políticos dominicanos y podemos verla en los congresistas del PRM.

Caso:

Cuando los diputados y senadores del PRM eran candidatos criticaban ferozmente los denominados Barrilito y Cofrecito, con calificativos como: Acto de corrupción, prebenda injustificada, acto inconstitucional, entre otros muchos más, tal como la característica de fluidez carecen de memoria y cambian con facilidad de forma determinada, lo cual puede apreciarse en la actual coyuntura donde ahora que son Diputados y Senadores justifican estas prebendas injustificadas y hasta la justifican y todos ellos lo aceptaron, excepto 2 Senadores que declinaron.

La Viscosidad es una característica que se denomina a la resistencia a fluir que ejercen las Fuerzas Internas de un líquido, que enlentecen más o menos su deformación cuando se lo vierte fuera de su recipiente o se lo pone en marcha.

Caso:

El gobierno actual llegó con el apoyo de la clase media, los miembros del PRM y un grupo de comunicadores que apoyaron de manera decidida el denominado “CAMBIO” y una vez el Gobierno se ha puesto en marcha, esa Fuerza Interna no ha podido dar la tregua de los 100 días, pues han estado presionando por algunas de las toma de decisiones que el Gobierno ha tomado entre ellas: Nombramientos con cargos de funcionarios a miembros de una misma familia, la intención de imponer más impuestos en una situación donde la población ha perdido miles de empleos, empresas pequeñas y medianas quebradas y cerradas, currículos de miembros de las bases entregados a las comisiones de empleos y luego encontrados en la basura, ningún apoyo publicitario al sector de la comunicación que los apoyó, entre otras cosas.

El gran problema, para el gobierno, es que esta sociedad esta muy sólida con las cosas que no quiere repetir, y sus decisiones a no permitir mas de lo mismo se han manifestado de manera militante y compactada, ya son otros tiempos, en los que ningún gobernante tendrá mucha tregua para presentar hechos que apoyen sus promesas de campañas, y es al parecer lo que este gobierno liquido no ha entendido.

Hay muchas más características de los líquidos que pudiera comparar con el actual gobierno pero prefiero simplemente concluir aconsejando al Gobierno del PRM que como Gobierno líquido que son, hay una solución para convertir un líquido a sólido y se llama solidificación, para lo cual hay que extraer toda la energía calorífica que esté líquido contiene convirtiéndolo en hielo, por lo cual recomiendo que se enfríen con las bases sacando el fuego que están cogiendo con las mismas o detener el movimiento de las partículas forzándola, a constituir estructuras fijas (cómo los cristales) ósea compactar las Fuerzas Internas dispersas resolviendo los conflictos que tienen, pero aquí un consejo final: Recuerden que se solidificará en hielo o cristal y ambos si vuelven a un estado constante de calor volverán a su estado original y por el recipiente donde suelen tenerse se pueden desparramar.