Gobierno insiste en la vacunación ante riesgo de que caduquen dosis

Comparte esta noticia

Gobierno donaría vacunas a otros países.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La vicepresidenta Raquel Peña llamó este martes a las personas que no se han vacunado contra la covid-19 o aquellas que no han completado las dosis recomendadas a que se las apliquen ya que en el país hay una cantidad de vacunas, que no precisó, que corre el riesgo de caducar.

En ese sentido, Peña reiteró el llamado a la población de continuar acudiendo a los centros de vacunación a recibir la dosis de la vacuna según les corresponda, “para que todos estén protegidos ante el COVID-19”.

“Yo hago un llamado a que la población vaya a aplicarse las vacunas, no las dejen vencer, vayan a aplicarse su vacuna para que estemos todos más cubiertos”, indicó, al ser abordada por miembros de la prensa durante el seminario internacional Transformación Docente 4.0, que realiza el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en el auditorio Jesús María Troncoso del Banco Central.

La también presidenta del Gabinete de Promoción de Inversiones indicó que República Dominicana está en la mejor disposición de donar, por lo que ya se ha solicitado a otros países para que reciban las vacunas.

Asimismo, adelantó que este miércoles el Ministerio de Salud, mediante una rueda de prensa, ofrecerá detalles sobre las vacunas disponibles en el país.

Relacionado