Gobierno estima se movilizarán tres millones de personas en las fiestas Navidad y Año Nuevo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las autoridades gubernamentales esperan que más de tres millones de personas se movilicen en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, conforme a las proyecciones que hace el director del Centro de Operaciones de Emergencias, general Juan Manuel Méndez.

Para tales propósitos el alto oficial militar dijo que más 40 mil personas de distintas instituciones montarán un gigantesco operativo tendente a preservar vidas y bienes en las festividades de fin de año.

“Si, la estimación en lo que sería del éxodo hacia el interior del país, entre la capital y también de algunos pueblos a otros, estamos hablando de unos tres millones de personas, tenemos un parque vehicular bastante amplio, este año más de 400 mil vehículos entraron nuevo al parque vehicular que por eso las estadísticas hay que trabajarlas muchos más”, indicó.

El general Méndez explicó que el operativo denominado “Un Pacto por la Vida“ arrancará este lunes a partir de las dos de la tarde hasta la noche del 25 y luego se retomará el día 30 hasta concluir en primero de enero del 2020.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto oficial militar al ofrecer detalles del operativo, explicó que el mismo tiene esa gran magnitud, debido que en el presente año ingresaron más de 400 mil unidades al parque vehicular de la República Dominicana.

Detalló que la misión principal que tienen los hombres y mujeres del contingente que saldrán a las calles desde este lunes es evitar los accidentes de tránsito, las intoxicaciones alcohólicas y por ingesta de alimentos, que son los tres renglones en que se enfocará el operativo.

El director del COE dijo que, pese a la experiencia acumulada a través de los años en este tipo de trabajo, sin embargo siempre hay que estar pendiente dónde ocurrieron más accidentes de tránsito en los operativos pasados y para tales efectos se hacen las revisiones con el INTRANT y la DIGESETT.

“Usted sabes que a pesar de que son tres variables que es tránsito, alcohol y alimentos, pero los accidentes de tránsito son los que te arrojan más situaciones que lamentar y de emergencia“, recordó el funcionario que coordina las instituciones de protección civil.

Lamentó que el alcohol esté presente en un 80 o 90 por ciento en las fatalidades que se producen tanto en el asueto de la Semana Santa, así como en las actividades festivas de Navidad y Año Nuevo, sin dejar de mencionar su incidencia sobre los accidentes de tránsito en cualquier época del año.

“Desafortunadamente, y se debe básicamente a la inobservancia de la ley, y también al no prestar atención al llamado de las autoridades, es decir, si usted entiende o sabes que va a conducir un vehículo de motor, antes y durante lo conduzca no puede ingerir alcohol“, se lamentó el funcionario.

Advirtió que tanto el Intrant como el Digesett van a implementar la prueba de alcoholemia, e igualmente se van a utilizar los radares en las principales vías del país para ver si se controla el exceso de velocidad para quienes se desplacen desde y hacia el interior del país.

Dijo que, como ya se ha hecho costumbre, solo se permitirá la circulación de vehículos pesados que tengan los permisos correspondientes y que transporten combustibles o alimentos perecederos, los cuales tienen que someterse a una inspección para determinar en qué condiciones se encuentran para movilizarse en carreteras esos días.

Con respeto a la extensión del horario para venta de bebida alcohólica, el general Juan Manuel Méndez dijo que si se cumpliese la ley eso no tuviera importancia debido a que lo que debe saberse es que cuando se va a conducir un vehículo de motor no se puede consumirla, independientemente de que haya o no centros de expendios abiertos.

Anuncios

Relacionado