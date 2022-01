Gobierno dice asume el 100% de todas las alzas de los combustibles y decide congelarlos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) informó este viernes que para la semana del 29 de enero al 4 de febrero, los precios de todos los combustibles se mantendrán sin variación, luego de “el Gobierno asumiera alrededor de RD$400 millones de pesos para amortiguar las significativas alzas del barril de petróleo en el mercado internacional”.

“De manera excepcional y responsable, dado el momento político y económico global, el Gobierno asume el 100% de las alzas determinadas por el mercado internacional, teniendo que costear con ello una deuda de 400 millones de pesos con los importadores de combustibles para evitar que la ciudadanía sea golpeada con alzas dramáticas”, explicó Ramón Pérez Fermín, viceministro del MICM.

Un comunicado de la institución pública establece que la decisión del Gobierno evitará aumentos de RD$13.13 en el precio del galón de gas licuado de petróleo (GLP); de RD$10.07 en el de gasolina premium; de RD$16.86 en la gasolina regular; de RD$30.06 en el gasoil regular y de RD$18.08 en el gasoil óptimo, entre otros productos.

En ese sentido, la gasolina premium se mantendrá a RD$283.60 y no en RD$293.60 como dictaba el mercado; la gasolina regular se venderá en RD$266.50, y no en RD$283.36.

En tanto que el gasoil regular se expenderá a RD$212.60 por galón, y no en RD$242.66 como dictaba el mercado; en tanto que el gasoil óptimo se venderá a RD$233.10, y no en RD$251.18. En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) de venderá a RD$146.60, y no en RD$159.73 como dictaba el mercado.

Para la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2022, el MICM dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina premium se venderá a RD$283.60 por galón mantiene su precio.

Gasolina regular RD$266.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil regular RD$212.60 por galón mantiene su precio.

Gasoil óptimo RD$233.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$194.38 por galón mantiene su precio.

Kerosene RD$223.60 por galón mantiene su precio.

Fuel Oil #6 RD$158.95 por galón mantiene su precio.

Fuel Oil 1%S RD$176.29 por galón mantiene su precio.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$146.60 por galón mantiene su precio.

