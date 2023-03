¿Gobierno del PRM …una tabla de salvación o una esperanza malograda?

Acercándonos al 16 de agosto de 2024, nos aproximamos al periodo electoral, de nuevo oiremos los discursos populistas enarbolando un supuesto interés social identificado con el pueblo que una vez más creerá en promesas vagas que nunca se concretizan. En las campañas priman pronunciamientos populistas de candidatos que saben de su futuro incumplimiento, pero que lo anuncian a ciudadanos sin un conocimiento político y sin ningún reparo, todo el lenguaje entra en tono demagogo y de nuevo el círculo vicioso, el pueblo sin más recursos que su burlada esperanza cae de nuevo en la red de una incumplida y repetitiva promesa de una vida mejor, el asunto es ganar votos a costa de la simplicidad de un pueblo que estando al límite se sostiene de cualquier rama.

Los partidos políticos son como maquinas indolentes que procuran obtener las preferencias del voto a través de ofrecimientos y promesas. El discurso gastado se repetirá y el poder de la publicidad lo hará verosímil, no faltará la perorata de la lucha contra la corrupción, habrá que ver quién lo dice, por igual tomaran las necesidades del pueblo para enarbolar soluciones en sus discursos, no faltaran las reincidentes promesas como la solución del transporte, generación de 500 mil empleos, terminar con la delincuencia, solucionar el problema del agua y de la basura, pregonar una justicia independiente, eliminar la pobreza, priorizar la educación, fortalecer a las pymes, preservar el ambiente, reorganizar el transito y controlar la inflación entre otros, entre otros. Los partidos hoy y sus lideres muestran serias dificultades para modular demandas sociales y canalizar las aspiraciones ciudadanas, están fracasando en su capacidad de gestión, la de generar e implementar soluciones adecuadas; y están fallando también en su capacidad de representar a la ciudadanía, pienso que el único objetivo es el predominio de estrategias orientadas a acceder al poder y mantenerlo. Campañas que se convierten en una carrera desenfrenada de promesas a todas luces incumplibles hacen también su contribución al descrédito de la democracia representativa.

Todas estas promesas están saturadas de afirmaciones ambiguas, enmascaradas de propuestas redundantes sin aportar nada en concreto, vienen acompañados de eslóganes como símbolos de lo que quieren lograr y consiguen impactar en el pueblo, eso se llama magia publicitaria. ¿Pero dónde están los argumentos de fondo? Están vacíos de contenido con respecto a políticas públicas y esto a lo mejor funciona electoralmente, pero que les queda para la posteridad si es que les importa. También como parte de la estrategia y conociendo ellos que el poder más grande de la democracia es la publicidad tendremos varios canales y prensa, con marcados intereses de por medio, promoviendo a candidatos resaltando los logros y ocultando los desaciertos y todo se muestra como un paraíso y para completar transmiten encuestas falsas colocando a los candidatos de su conveniencia como punteros. Lo lamentable es que el pueblo se deja seducir.

No tenemos el paraíso prometido, pero si muchas promesas, muchas proposiciones de transformaciones institucionales y sin resultados aparentes, muchos proyectos iniciados sin avances significativos y algunos con tan solo el primer picazo, , un ejemplo muy locuaz es la construcción de la «verja perimetral inteligente» que separará República Dominicana de Haití, el cual fue inaugurado con mucho ruido el 20 de febrero de 2022, no faltaron fotos y mas fotos y en el fondo sonaba la música de Juan Luis Guerra y dos obispos y la cúpula militar acompañaban al mandatario en la ceremonia, no obstante el aparataje lo cierto es que la primera etapa consistente en la construcción de 54 kilómetros de hormigón armado que incluye 19 torres de vigilancia y 10 puertas de acceso, prevista para finalizar en el 2022 apenas esta iniciada.

Hemos visto en esta administración de grandes obras, enormes proyectos inmobiliarios, reordenamiento del transporte, planes de inversión, pero las soluciones no se concretizan. Las autoridades afirman que este gobierno ha construido más obras que otros en igual periodo, así mismo anunciaron que se aprestan a concluir grandes de obras de comunicación, trasporte masivo, agua, energía, entre otras. Entre esas grandes obras destacan la anhelada Presa de Monte Grande, la extensión de la primera línea de Metro de Santo Domingo, el Teleférico de Los Alcarrizos, la ampliación de la Autopista Duarte y la ampliación de la Autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este. Importantes funcionarios del Gobierno han dado por hecho que la Presa de Monte Grande estará lista dentro de los primeros tres meses del 2023, es decir que debe estar casi concluida según esos pronósticos. Es fácil prometer, pero ¿en qué medida se puede decir que las áreas gubernamentales tienen agendas vinculadas a una planificación consistente en el país?

El panorama se presenta sombrío, no hay en este momento ninguna alternativa que aparezca como viable para un reemplazo. No hay un solo líder que no esté comprometido con un pasado que lo descalifica, ni un partido que sea el eco del sentir de una mayoría sacudida por la inflación, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, la incertidumbre, los pésimos servicios públicos. Las dinámicas de la competencia electoral, ya no solo en tiempos de campaña, socavan el rol de los partidos, le restan el tiempo para ordenar las políticas públicas, descuidando la gestión de los asuntos públicos y la búsqueda del bienestar colectivo. Los partidos políticos pierden la objetividad y se les obnubila la mente, lo importante es detractar al opositor y quizás acusan al contrincante de lo mismo que adolecieron cuando estuvieron en el poder. Lo cierto es que una buena definición de políticas públicas no se puede organizar desde las trincheras emotivas, sino desde los diagnósticos, el debate de opciones y la articulación de acuerdos. Cuanto más se necesita de reflexión y diálogo, más prisa y división se observa, un elemento adicional que muestra que los partidos políticos no son capaces de resolver los retos del sistema político dominicano.

El país penosamente esta invadido de problemas cruciales de todo tipo, en primer lugar un espinoso déficits de infraestructuras, desabastecimiento de agua potable, falta de drenaje sanitario, falta de vertederos de desechos sólidos, la basura está arropando la ciudad, y se están utilizando solares baldíos como vertederos, tenemos problemas de inmigración descontrolada y una corrupción en los controles de entrada al país desde nuestro vecino país, un desempleo en aumento, una inflación generalizada una factura eléctrica “calculada” para multiplicarse cada mes, por igual tenemos inseguridad en las calles, un congreso que no funge como contrapeso sino que responde a los intereses de sus partidos y no a los intereses de la nación, tenemos poblados que han paralizado la docencia por el deterioro de las instalaciones y falta de docentes mientras hay un sobrecargo de la nómina, como es el caso de la escuela parroquial Paz y Bien en Capotillo, que según su Directora en ese plantel hay 48 personas nombradas y solo laboran en ella 18.

Cada momento hay un descubrimiento de nuevas modalidades de desfalco al Estado como la clonación de tarjetas del programa ¨Supérate¨, tenemos igualmente paros en comunidades que exigen cumplimiento de promesas, como el caso de Navarrete donde trabajadores y grupos populares convocaron un paro de 48 horas para que el gobierno culmine las aceras y contenes y que se le restablezca el servicio de agua potable. Y constantemente se detonan situaciones de crucial importancia, recientemente salió publicado que desaprensivos están destruyendo la cuenca del rio Nizao, para la construcción de cabañas turísticas, un rio que es vital para el país porque sus represas alimentan las turbinas de tres hidroeléctricas, tres acueductos y dos canales de irrigación y si no es porque la prensa se hace eco de esa situación, este problema seguiría su curso y el daño seria irreversible.

En definitiva, nuestro país este colmado de problemas de todo tipo: quiebra de la agropecuaria, drogas penetrando en el núcleo de la sociedad y sosteniendo la economía, desapariciones y crímenes no resueltos, los apagones, la carestía, la muerte de jóvenes que desesperados por un destino mejor se lanzan en yolas al mar en busca de las oportunidades que no encuentran aquí. Injusto es indilgar toda la culpa a este gobierno tenemos males arrastrados del pasado multiplicados en este tiempo por la falta de una gerencia efectiva, tenemos situaciones en el escenario internacional que nos afectan y tenemos lamentablemente una cultura de corrupción y una decadencia moral y ética de una gran mayoría de funcionarios desde hace décadas. Está claro que la vida de los dominicanos está en una encrucijada, el país consumido en la pobreza, pregonan como un gran logro que la economía creció un 5% en el 2022, y la realidad es que el país ha promediado un crecimiento de 5.3% que durante los últimos 25 años y a pesar de eso estamos en el top de los países más desiguales del mundo porque el 1% de la población posee el 30% de la riqueza, por igual difunden con mucho optimismo que se recaudaron cifras récord en Aduanas, Impuestos Internos y Tesorería, y que los sectores Turismo, Zonas Francas y Remesas obtuvieron un impulso sin precedentes. Respecto al crecimiento de esos sectores si bien es cierto que fomentan las exportaciones y el empleo y dinamizan el comercio no menos ciertos es que son sectores que no pagan impuestos y las importaciones de materias primas están exentas y si estos sectores que son los más pujantes no le aportan ningún beneficio al país, de qué forma saldremos del espiral que nos va envolviendo la deuda externa si el gobierno no tiene ingresos ni para bajar la deuda, ni suficientes para los gastos corriente, ni para las inversiones en gastos de capital.

Como las verdades siempre vienen a medias es conveniente resaltar que paralelo al crecimiento de la economía el 2022 finalizo con un nivel de deuda pública consolidada con un 60 % del producto interno bruto (PIB) comprometido al subir al monto de 68,005.9 millones de dólares, esto así debido a la necesidad del Banco Central de endeudarse para obtener los recursos necesarios para pagar los intereses que genera su propio endeudamiento acumulado y para subir en nivel de las reservas en dólares y estabilizar el valor de la moneda. Y nos surgen las preguntas ¿de qué nos vale el crecimiento económico si el nivel de endeudamiento elevado puede menoscabar la capacidad de las autoridades económicas de mantener la macroeconomía estable? ¿Puede un país con problemas serios de deuda pública incrementar su tasa de crecimiento económico y con ello estabilizar o reducir su deuda? ¿Pueden los ingresos del gobierno sustentar la deuda conjuntamente con los gastos corrientes y las inversiones de capital? Lo cierto es que la deuda se incrementará inexorablemente y se convertirá en una restricción financiera permanente que ralentizará el crecimiento económico, y en adición y no menos preocupante es que los pagos de intereses provocan un desplazamiento del gasto en educación, atención sanitaria e infraestructura y que el nivel de pobreza aumentando.

Tenemos muchas situaciones que deben ser evaluadas para mantenerlas en control y que desde nuestra percepción son las fuentes fundamentales que alimentan el cáncer de la corrupción y tiene que ver mucho en cómo se accede al poder político en el país. Un aspecto esencial tiene que ver con la asignación de recursos públicos (del pueblo) a los partidos para campañas y con el financiamiento de las mismas con recursos privados que es un limitante para el ejercicio honesto de la política. Conforme al Art. 48 de la Constitución: “La contribución del Estado a los partidos políticos consiste en los aportes que éste les dará anualmente, se consignará en el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento en los años que no haya elecciones generales”, lo preocupante aparte del dispendio que esto representa para un país pobre, es que estas asignaciones no contienen ninguna restricción al uso de los fondos asignados ni son pasibles de auditarse.

Esta situación se convierte en el negocio más rentable para los políticos, al no contar con un método transparente en materia de rendición de cuentas de esos recursos. En cuanto a las donaciones privadas no hay ninguna supervisión al uso de esos fondos, tampoco se les hace la debida diligencia para determinar el origen de esos fondos, lo que pudiera introducir recursos ilegales en la contienda electoral y lo más preocupante es que esas donaciones hay que compensarlas y en el acceso al poder se convierten en altos riesgos de descomposición en la contratación pública. Los procesos de contratación pública que involucran sumas amplias de recursos públicos siguen siendo atractivos para la gran corrupción y muchas veces permanecen en la impunidad favorecidos por la corrupción que ha permeado el sistema judicial.

Otro asunto que merece atención es la designación de los funcionarios, es habitual que cuando un nuevo gobierno asume el poder parte importante de los puestos de alta relevancia estratégica sean nombrados de manera discrecional no por méritos sino por compromisos y esto son los llamados “cargos de confianza”. Sin embargo, la realidad es que el nombramiento directo de funcionarios bajo estas condiciones trae consigo consecuencias que deben considerarse. ¿Qué nos dice la evidencia científica al respecto? los países en cuyas posiciones publica prima el mérito profesional y la solvencia moral tienen un mejor desarrollo económico, regulan mejor sus mercados y combaten más eficazmente la corrupción, debido a que tienen competencias más específicas, cuentan con experiencia laboral y tienen más legitimidad ante sus subalternos, mientras que quienes son designados de manera directa, en ocasiones con total desconocimiento de la función pública asignada, generalmente surten efectos negativos en la satisfacción laboral, la motivación y el compromiso de sus funcionarios y termina en detrimento del desarrollo del país. Finalmente, solo se puede rendir una excelente labor cuando se tiene la excelencia técnica, la responsabilidad, el compromiso, las competencias y capacidades necesarias que ayudan a establecer prioridades estratégicas, solucionar problemas y para definir la orientación por resultados. Es evidente que una gran mayoría de las designaciones de directores y ministros de este gobierno no han pasado por ese cedazo, han sido designados discrecionalmente, por confianza o por compromiso políticos y los resultados han sido obvios y peor aún algunos en ministerios fundamentales para el desarrollo social y económico del país.

Finalmente ¿Gobierno del PRM …una tabla de salvación o una esperanza malograda? sea usted el jurado…

Jacoba Hasbún

