Gobierno de Abinader pone una nebulosa alienando sujetos sociales

Si se señor, nos quieren engañar, como lo hicieron otros en el pasado reciente y en el pasado lejano también. Lo hizo Trujillo, el cual se valió de los intelectuales que traicionaron al país buscando dádivas y canonjías de él a cambio de serles serviles como lacayos, manteniendo al país en un estado de miseria y queriendo aparentar magnanimidad en la solución de problemas. Bajo represión y sembrando el miedo en la conciencia social de muchos sujetos de las clases populares, sobre todo, pero también de las capas medias, no atreviéndose a meterse mucho con el limitado grupo de burgueses de Santiago, ni con el Grupo Vicini y no se atrevió meterse mucho con los remanentes de la extinguida capa aristocrática que antes de él subir al solio se formaba en ciernes.

A esa capa social Trujillo le cortó su cordón umbilical sobre todo impidiendo que volvieran a ocupar el solio presidencial u otras posiciones importantes, debido a sus resentimientos al haber sido discriminado en los clubes sociales de esa capa, al no ser admitido en la membresía de los mismos, pero evitaba los enfrentamientos con los remanentes de ella hasta incluyó a algunos de ellos en su tren burocrático.

De ese modo, Trujillo pudo mantener a muchos sujetos sociales (sobre todo campesinos, pero también asalariados urbanos y profesionales en un estado de alienación), viéndolo a él como un ser omnipotente y omnisciente; el raterismo fue hontanar de su peculio personal antes de escalar a la cima. Trujillo fue muy deshonesto, hombre mundano y violador de mujeres.

Balaguer fue desleal, terminada La Guerra de Abril, ansioso de poder y como un desiderátum porque aparentemente aspiraba a morir en el solio, fue capaz de las cosas que no son obras de altruismo, si no de un ser perverso. Por eso Narcisazo fue desaparecido en su gobierno de los 10 Años. Balaguer, habiendo sido apoyado por los constitucionalistas en 1965 a su llegada al país y en su afán de quedarse en él ante los reclamos de Imbert Barrera de que saliera del mismo, después de triunfar en unas elecciones (votaciones) amañadas con la nación intervenida por botas extranjeras, traiciona a quienes lo apoyaron al perseguirlos por haber estado en armas defendiendo el retorno a la Constitución de 1963.

Dirigió al país con mano dura, no impidiendo la corrupción, como forma de acumulación originaria de capitales para ampliar el grupo de burgueses y de tener a estos como base de sustentación. Fue habilidoso para mantenerse en el poder, pero no se pueden vanagloriar muchos sus acólitos, no sólo por la represión, asesinatos políticos y la intolerancia a los opositores que quisieron disentir de su régimen, sino por la situación calamitosa en muchas áreas y servicios de la administración pública y por el estado de indigencia de muchos dominicanos de las capas y clases populares.

Sin embargo, en los Doce Años de Balaguer no se conocía el neoliberalismo y su cónsono el capitalismo salvaje, ya que ese modelo no había sido impuesto por el Fondo Monetario Internacional, para salvar al capitalismo de la crisis por la que atravesaba como consecuencia de la insolvencia de muchos países para ponerse al día con los pagos de servicios de la deuda, debido a las alzas de los precios del petróleo por parte de las naciones productoras de este.

Eso ayudó mucho a Balaguer a mantenerse con ese modelo bonapartista de gobierno en ese periodo, el que lo presentaba como un salvador para las clases dominantes. Si bien a mitad de su periodo de los Doce Años hubo una especie de reforma agraria convencional (reformista), la cual en esencia no tocaba la propiedad privada de la tierra y no afectada sustancialmente a la gran propiedad territorial; la clase terrateniente, la pobreza en el campo y la ciudad siguieron existiendo, aunque tal vez ligeramente hubo menos indigentes que en los tiempos de Trujillo, pero la pobreza relativa siguió su curso, especialmente la escasez de escuelas y de agua, en zonas urbanas y rurales.

Hubo una preocupación durante ese periodo de incentivar la producción agrícola y la reforestación del país, cosa que hoy es un dolor de cabeza y que viene arrastrándose en todos los gobiernos desde mitad del periodo del gobierno de Salvador Jorge Blanco, al negociarse el acuerdo para el pago de servicios y amortizaciones de capital a plazo fijados de la deuda pública. Hubo inversión pública en construcciones de viviendas, pero muchos cinturones de miserias en viviendas urbanas siguieron, aunque se construyeron algunos proyectos para mejorar la calidad de las viviendas de gentes de los sectores populares. Pero siguió la escasez de viviendas y escuelas.

Ahora bien, en cuanto a la economía del país, la distribución de las riquezas, los ingresos, los servicios sanitarios, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, lo peor ha venido pasando en los gobiernos del Balaguer de los Diez Años, en los del PLD, en el de Hipólito Mejía y en este de Luis Abinader. Parece como si en el Estado no se creyera en la planificación. Cuando Jorge Blanco, el proyecto de la Presa de Madrigal se quiso llevar a la práctica sin un plan para la construcción de la misma, el uso de la misma y su mantenimiento; aparentemente, con INVIVIENDA Santo Domingo se quiso construir una ciudad satélite, cuyo proyecto fracasó y nadie lo ha terminado.

En el gobierno de Los Diez Años de Balaguer fueron desmantelados varios ingenios estatales y hubo una grave crisis de alimentos y servicios hacia el umbral de la década de los 90. El neoliberalismo había triunfado en casi todo el mundo y se produce la caída del socialismo en los países del Este de Europa. En los gobiernos del PLD se le hicieron casi dádivas al sector privado, pero este gobierno al parecer pretende afianzar más la privatización.

Las intenciones no le faltan de querer vender Punta Catalina a inversionistas privados y traspasar al sector privado la energía y con otras inversiones públicas hacer lo mismo, si se lo permiten. Ahí se está hablando de vicios de construcción en muchas escuelas y posiblemente se esté hablando instrumentar expediente judicial contra ingenieros constructores. Mientras tanto el gobierno parece informar de la disponibilidad de 100,000 bonos para estudiantes cursar en colegios privados, esa puede ser la excusa para el anatema de las alianzas público-privadas que solo sirven para favorecer al capital privado y el gobierno desentenderse un poco de su responsabilidad directa en la educación.

Hoy se descuida la producción agrícola nacional, pero en cambio se sacraliza el turismo y el gobernador del Banco Central lo calificó de la Espinal Dorsal. En un país con una agricultura que no es incentivada no podrá mantenerse por mucho tiempo el éxito del turismo, si casi todo lo que se sirve en la gastronomía del turista es importado, sobre todo si a esto agregamos la aparición y abundancia del sargazo en nuestras playas. No le han hecho caso a las reflexiones del periodista del Listín Diario de apellido Ciprián. El descuido con el medio ambiente y el parque de vehículos andan manga por hombro.

No se le puede poner freno a las granceras y ni se evita la devastación ambiental hablando de construir y sin controlar la natalidad sin que se vean afectadas las uniones familiares, pero sin vedar o limitar la importación de vehículos no podemos poner orden en el tránsito y proteger el ambiente. Importando no podemos proteger y estimular la agricultura y evitar la desindustrialización de industrias no contaminantes. Un problema serio para Abinader seguir a flote es que parece que centraliza mucho y parece pretende al igual que Danilo valerse mucho de lo mediático, incluso para buscar la reelección. Sin embargo, al sol no se le puede tapar con un dedo.

Por Francis Rafael Guzmán F.

