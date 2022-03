Gobierno convocará a la ciudadanía para realizar reforma a la Constitución, revela Homero Figueroa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Gobierno convocará a los ciudadanos dominicanos “a la primera reforma institucional de la Constitución de la República”, así lo reveló este martes el portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa.

“Convocaremos a los ciudadanos, les explicaremos qué queremos hacer con esta reforma y la democracia que, de acuerdo a la Constitución, le pertenece al pueblo dominicano, ellos ejercerán esa potestad y obligarán a los partidos a cambiar su perspectiva”, precisó.

Aclaró que con esta decisión no se pretende dejar de espalda a los partidos, sino recordar que la reforma les pertenece a los dominicanos y no a ellos.

Por otro lado, durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, calificó la decisión de los partidos opositores de no apoyar la reforma a Constitución cono “muy lamentable” ya que según dijo, es la primera vez que se convoca a la nación para una reforma “que busca fortalecer y hacer avanzar la institucionalidad democrática del país y que no tiene en ningunos de los elementos propuestos ningún objetivo coyuntural o particular para este Gobierno”.

Añadió, que los partidos se deben a su militancia que la componen los ciudadanos y aseguró que si estos les dicen “yo quiero esa reforma”, ellos deberán acceder a esta petición.

