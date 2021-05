Gobierno cerrará definitivamente la CDEEE el próximo 26 de este mes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Tal y como lo había planteado el presidente Luis Abinader durante sus primeros meses de gestión, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE) cerrará sus puertas el próximo 26 del mes en curso.

La información la ofreció la misma entidad, la cual a través del departamento de Gestión de Humana les comunicó a los colaboradores que el viernes 21 deben entregar “flotas, equipos, armas, vehículos y materiales asignados a las áreas correspondientes”.

El comunicado expresa que “vivimos tiempo de transformación y cambios que nos tocan de manera especial cerrando un ciclo histórico en el sector eléctrico”.

Agrega que la liquidación de CDEEE fue dispuesta mediante el Decreto 342-20 del 16 de agosto del 2020, “y, en consecuencia, ya en esta recta final, la plantilla del personal será afectada significativamente”.

Se recuerda que el 22 de julio del 2020 Rafael Velazco, dijo que el jefe de Estado proyectaba la eliminación de la CDEEE y que el Ministerio de Energía y Minas pasaría a ser la entidad reguladora del sector eléctrico del país.

Sin embargo, en agosto del mismo año el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aclaró que el decreto 342-20 emitido por el presidente Luis Abinader no establece la eliminación de la CDEEE, sino que crea una comisión especial para determinar la liquidación de sus activos.

“Yo he leído declaraciones en diarios y he escuchado algunos comentarios que me ponen a decir cosas que yo he dicho. El decreto lo que hace es crear una comisión especial, integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico de la Presidencia y el ministro de Energía Minas”, señaló Almonte.