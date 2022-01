Gobierno asume férrea defensa a fideicomiso de Punta Catalina ante una “lluvia” de críticas

Comparte esta noticia

Presidente Abinader: “no se va a vender” ; aclara seguirá siendo del Estado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Gobierno ha asumido una férrea defensa del Fideicomiso que se ha planteado con la ya controversial Central Termoeléctrica Punta Catalina, anuncio oficial que ha venido a desatar una “lluvia” de críticas de diversos sectores, principalmente de los partidos políticos de la oposición.

La entrada a la ola de cuestionamientos, este miércoles, de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), que lideran Danilo Medina y Leonel Fernández, respectivamente, acrecienta la censura contra la iniciativa gubernamental.

Frente a una embestida incesante, el propio presidente Luis Abinader, desde Madrid, España, se hizo cargo de la defensa oficial para justificar el fideicomiso con las dos enormes plantas a carbón instaladas en Punta Catalina, Baní, provincia Peravia.

A fuerzas de las detracciones, por un lado, y los elogios a los planes de fideicomiso, por otro, el tema Punta Catalina ha sido tendencia este miércoles en Twitter, y tema ha predominado en las demás redes sociales.

Abinader: “no se va a vender”

A modo de bajar la incertidumbre distender la discusión, el presidente Abinader da garantía de que la central termoeléctrica no será vendida y que su fideicomiso es público por lo que Punta Catalina seguirá siendo del Estado.

“Punta Catalina no se va a vender, ni hay planes de venderla, y todo lo que se diga, lo contrario, es sencillamente falso, invento”, manifestó el mandatario en entrevista al programa “El Sol de la Mañana”.

Alegó que ha sido por recomendación de abogados que el gobierno plantea un fideicomiso público para Punta Catalina, por considerar que no es una empresa “ni nada”.

“El fideicomiso es un vehículo legal, como puede ser una compañía y ahí, realmente se ha hecho según la recomendación de los abogados, pero al final la responsabilidad del fideicomiso es del Gobierno y va a seguir siendo del Gobierno y lo que se va a facilitar”, señaló.

Añadió que desde hace muchos años estaba planteado un fideicomiso, ya que según dijo, la Ley de Fideicomiso se aprobó en el año 2011 y que todos están regidos por la Ley de Compras y Contrataciones.

Consultor Jurídico: críticas “partidarias”

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, considera “son partidarias” algunas críticas y pronunciamientos de que hay violaciones a la Constitución y leyes en el contrato de fideicomiso de Punta Catalina.

“El trabajo de la oposición es criticar al gobierno y es necesaria la oposición y son necesarias las críticas y le sirven al gobierno, pero algunas de esas críticas son partidarias”, apuntó Peralta.

“El contrato de fideicomiso de Punta Catalina puede estar bien o no estar, lo único cierto es que esas personas que así opinan, es decir, que dicen que no está correcto el contrato, denotan que no han leído el documento”, precisó.

PLD solicita retirar contrato

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al Congreso Nacional retirar el contrato de fideicomiso, por considerarlo lesivo al interés nacional.

Exige que el gobierno explicar claramente a la sociedad dominicana las razones para transferir Punta Catalina a un fideicomiso y cómo eso mejora la gestión y eficiencia de dicha planta generadora.

FP pide vaya a vistas públicas

Asimismo, la dirección política de la Fuerza del Pueblo (FP) pidió que el fideicomiso de Punta Catalina vaya a vistas públicas en el Senado y le exigió al Gobierno desistir ese contrato.

Dionis Sánchez, senador y el miembro de la dirección política de FP, dijo que resulta preocupante debido a que en los artículos 7.15 y 25 del contrato no se especifica la obligación de devolver los bienes entregados al fideicomiso sino solo de los “bienes residuales”.

“Por lo que prevé la posibilidad de la disolución del bien y no está garantizada la preservación de Punta Catalina”, precisó.

Aseguró que “es evidente que su lectura justifica legítimos temores en relación con la eventual suerte de los bienes que está aportando el Estado, valorados en miles de millones de dólares”.

Margarita: No puede ser oportunidad de negocio

La exvicepresidenta, Margarita Cedeño, cuestionó el fideicomiso creado para gestionar la referida central termoeléctrica, expresando que el contrato no protege el bienestar de la nación.

“Un bien del Estado no puede ser una oportunidad de negocio. No objeto la figura del fideicomiso, puede que sea la mejor manera de administrar Punta Catalina, habrá que verlo. Sin embargo, el contrato sometido al Congreso no refleja la necesidad de proteger los intereses del país”, manifestó Cedeño en Twitter.

AUTORES: LUIS BRITO/ ABIGAIL DÍAZ/ LETTICIA FELIZ/ RAFAEL ZAPATA G.

