Gobierno afirma ejecuta medidas preventivas ante avance de la gripe aviar en la región

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó recientemente que las autoridades están ejecutando acciones preventivas ante la gripe aviar, indicando que en varios países de la región están siendo afectados por la enfermedad, incluido el actual caso detectado en el país de Cuba.

“Hemos hecho muchos esfuerzos para que eso no llegue, pero las aves migratorias vienen y no tienes forma de controlarla. Esperamos que con la bioseguridad que tenemos en las operaciones, como crianza de gallinas ponedoras y reproductoras de pollo, esperemos que no nos llegue esta enfermedad”, concluyó el funcionario.

Cruz al enumerar algunas de las medidas dispuestas para mantener la vigilancia ante la enfermedad, explicó que se han instalado alfombras, incineradores y áreas de cuarentena en los aeropuertos y puertos.

De igual forma, indicó que las autoridades utilizan perros que reconocen cualquier alimento que podría traer el virus, agregando a seguida que había inaugurado uno de los arcos que se están colocando en los puertos, refiriendo que se instalaría uno en Manzanillo como parte de las acciones adoptadas.

En cambio, el ministro de Agricultura asintió ante las dificultades que han teniendo para poder controlar la entrada del virus por medio a otras fuentes, refiriéndose a las aves migratorias.

“Estas aves no pagan pasaje, ni vienen por avión o puertos”, agregó al tiempo que dijo que países con mayor desarrollo como Japón o Estados Unidos, ya han sido afectados por el virus.

