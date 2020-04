Gobierno advierte fin de semana largo por Día del Trabajo no es para vacacionar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, advirtió este jueves que durante el fin de semana largo está prohibido salir a vacacionar, a propósito de celebrarse este 1 mayo el Día del Trabajo.

Esas disposiciones son aplicables también a recintos vacacionales privados, así como urbanizaciones, o residencias de veraneo, indicó el también coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la prevención del COVID-19 en el país, en su habitual alocución virtual de la tarde.

“En este sentido, quiero enfatizar que, no solo se mantiene el toque de queda, sino también la obligatoriedad de distanciamiento social y de no aglomeración de personas”, reiteró, agregando que continúan clausurados los balnearios públicos, playas o piscinas, así como los traslados innecesarios a otras demarcaciones.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, no es momento de bajar la guardia”, insistió el funcionario.

Al referirse a la ampliación por 17 días del estado de emergencia, contados a partir de mañana sábado, y del toque de queda, hasta el 17 de mayo, reiteró que “continúan vigentes todas las demás restricciones establecidas”.

“Insisto, no podemos tomar a la ligera las precauciones ante esta pandemia para la cual aún no existe vacuna ni otro medio de prevención que no sea, sencillamente, evitar el contagio”, dijo el funcionario.

Indicó que igualmente continúan clausurados los balnearios públicos, playas o piscinas, así como los traslados vacacionales.

“Mantengamos como pueblo la actitud de responsabilidad que estamos demostrando. Pongamos primero el interés común. Solo así conseguiremos seguir salvando vidas y derrotar esta pandemia y eliminarla de nuestro país”, concluyó.

Anuncios

Relacionado