Gobernadora de Santiago trabajará por ser la primera mujer senadora de la provincia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Tras 25 años de trabajo constante, ayer miércoles la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, informó que estará trabajando arduamente para obtener la posición de senadora en la provincia de Santiago en las próximas elecciones.

Santos subrayó que es momento de que la Ciudad Corazón cuente con una mujer que los represente en la parte legislativa y que entiende que las posiciones que ha ocupado en el gobierno, la cercanía con la población y el conocimiento que ha adquirido le permite aspirar al puesto.

“Sí, entiendo que llegada la oportunidad puedo aspirar a la senaduría, claro que sí, yo creo que Santiago merece una mujer que ha trabajado y que se ha entregado a Santiago durante 25 años, que tiene un trabajo político y profesional impecable pueda tener acceso a la parte legislativa”, expresó.

La dirigente destacó su desempeño desde el 1996 hasta 1998 como coordinadora de campaña, además de su trabajo en el Plan Social en el año 2000.

También resaltó la evolución y desempeño durante la actual gestión en la Gobernación de Santiago.

“Tengo mucho tempo trabajando política, mi fuerte ha sido la provincial, he sido coordinadora de campaña desde el 96 y 98 y de ahí en adelante no descuido mi trabajo. Eso me ha permitido tener un amplio conocimiento del territorio, de las necesidades, de la gente. Y ahora con la Gobernación y lo que fue el Plan Social en el 2000, me ha permitido fortalecer el contacto con la gente”, sustentó.

El carnaval va

Por otro lado, al referirse al tema del carnaval de Santiago, adelantó que para este año el objetivo es incorporar las carrosas ya que han desaparecido.

“La Gobernación está trabajando de lleno para tener un carnaval bonito, diferente, por eso hemos motivado a las diferentes instituciones para que presenten las carrosas que han desaparecido en nuestro carnaval y creemos que este año ya debemos hacerlo”, apuntó.

Resaltó que otros dirigentes políticos ya se comprometieron en ayudar en la colaboración. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un recorrido donde las autoridades locales mostraban a la prensa la evolución de las obras de dicha demarcación.-

