Gobernadora de Santiago exhorta a quienes refutan al presidente hacerlo con estadísticas

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, manifestó este martes que quien tenga contemplado refutar el discurso del presidente Luis Abinader, debe hacerlo con estadísticas y no con argumentos vacíos.

En una entrevista realizada en el Show de Nelson, Santos subrayó que el país cuenta con un presidente en control, que sabe lo que ha hecho y lo que le falta por hacer.

Destacó que uno de los reclamos de la población ha sido el aumento salarial y fue señalado dentro de la alocución.

La dirigente enfatizó que, la inseguridad ciudadana es un mal de muchos años y que ningún presidente se había atrevido asumir, sin embargo, muchos pretenden que en dos años y medios haya una policía perfecta.

“Un policía que no tiene un buen salario, que no tiene un seguro médico, que no tiene derecho a la vivienda, que no tiene buena alimentación, tu no le puedes pedir que no picote”, expresó.

Añadió que el presidente entiende que, para la época de fin de año, los uniformados tendrán los 500 dólares de salarios ofrecidos durante la campaña del mandatario.

“Aquí todo mundo sabe, que los destacamentos de la policía, (excúsame la palabra), una letrina de un campo era mejor muchas veces, que unos destacamentos policiales”, insistió.

