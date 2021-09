Gobernadora de Azua rinde cuentas de ingresos recibidos y obras ejecutadas en primer año de gestión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIAIRO, AZUA.- La gobernadora de Azua, Grey Pérez Díaz, realizó este martes un acto de rendición de memorias correspondiente a su primer año de gestión, el cual contó con la presencia de autoridades civiles y militares, miembros de la sociedad civil y medios de comunicación.

El comunicado de prensa indica que Pérez Díaz explicó que con el dinero que ha recibido del Ministerio de Interior y Policía (MIP) y del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), se han impactado miles de personas a través de las ayudas sociales, sobre todo, para la salud, campañas de prevención contra el Covid-19, construcción de varios puentes y otras obras de importancia para la provincia.

“Esta rendición de cuentas es parte del cambio que ha estado realizando la nueva gestión en la Gobernación de Azua, ya que la población merece saber qué hacen las instituciones del Estado con el dinero que el mismo pueblo aporta”, resaltó Pérez Díaz.

En ese sentido, el director nacional de los Gobiernos Provinciales del Ministerio de Interior y Policía, Roberto Jiménez Pérez, indicó que el ministro Jesús Vázquez Martínez le ha instruido recorrer el país para constatar en qué han invertido las representantes del Poder Ejecutivo, los fondos que les asigna esa entidad.

“Para la presente gestión gubernamental es de suma importancia que los funcionarios le expliquen al pueblo dominicano el destino que le han dado al más mínimo centavo que reciben, como un hecho sin precedente en materia de transparencia, algo que por mucho tiempo ha estado solicitando la población”, destacó Jiménez Pérez.

Testimonios

Elciliano Beltré, residente en la comunidad de Ranchería, manifestó que con la electrificación de su comunidad fueron beneficiadas cientos de familias que no tenían acceso a la energía eléctrica y carecían de otros servicios básicos.

“Teníamos toda una vida alumbrándonos con velas y lámparas husmeadoras, pero gracias a Dios y a la gobernadora de Azua, ya tenemos energía eléctrica y si se pierden cinco centavos a cualquier hora de la noche, se pueden encontrar”, resaltó Beltré.

De su lado, Marinela Ramírez, habitante del sector San Miguel, la cual es una de las beneficiadas con una vivienda como parte del plan “Dominicana se Reconstruye”, explicó lo difícil que era su situación cuando vivía junto a su familia en una casa de hojalata.

“Mi familia y yo pasamos mucho trabajo en la antigua casa. Nuestra vivienda se llenaba de agua cuando llovía y durante el día sentíamos un inmenso calor por el material con el que estaba construida la casa. Sin embargo, ahora que tengo una vivienda digna, nevera, un televisor, un mueble, camas, sábanas, abanicos y mosquiteros, siento paz y puedo estar tranquila cuando hay temporada ciclónica”, resaltó.

En ese sentido, Dilio Saviñón, quien reside en la comunidad de Cañada de Piedra en el distrito municipal Los Jovillos, explicó que durante el paso de la tormenta Fred, esa zona no se inundó, porque se están construyendo 620 metros de la canaletas, las cuales agilizan el paso del agua y evita las inundaciones.

“Cuando decían que iba llover yo me ponía las manos en la cabeza, porque siempre se inundaba mi casa y la de algunos vecinos, por eso me sentía muy preocupado, pero gracias a Dios, al presidente Luis Abinader y a Grey Pérez Díaz, esta vez mi pueblo no se inundó”, puntualizó.

Relacionado