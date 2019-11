Gobernador NY acusa a Trump de querer “manipular” el sistema de justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acusó este martes al presidente de EE. UU., Donald Trump, de querer “manipular” el sistema de justicia con su cambio de residencia de Nueva York a Florida y conseguir así no entregar a las autoridades judiciales sus declaraciones de impuestos.

La Fiscalía de Manhattan requirió a la firma de contabilidad Mazars el pasado agosto que entregara las declaraciones de impuestos de las ganancias personales y corporativas de Trump de los últimos ocho años, por lo que el mandatario interpuso una denuncia.

Sin embargo, el lunes, una corte de apelaciones rechazó un recurso de Trump y ordenó a la firma que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos años a las autoridades de Nueva York.

La Fiscalía pidió esos documentos a Mazars como parte de una investigación que realiza sobre pagos de dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels, teniendo en cuenta la legislación del estado de Nueva York.

El gobernador neoyorquino aseguró que el cambio de casa anunciado recientemente por el inquilino de la Casa Blanca era “una táctica legal obvia para convencer al juez de que no aceptara la moción de la Fiscalía del distrito para forzar la entrega de las declaraciones de impuestos”.

Según Cuomo, ex fiscal general de Nueva York, Trump pretendía justificar que ya no es residente de Nueva York para no entregar sus datos de impuestos.

“Su truco fracasó cuando un juez determinó ayer (lunes) que debe revelar sus impuestos de Nueva York”, dijo Cuomo.

El gobernador subrayó: “El presidente claramente cree que el sistema de justicia puede ser manipulado políticamente. Quizá su sistema de justicia sí, pero el sistema del estado de Nueva York no”.

Asimismo, Cuomo declaró que “el presidente ha perdido su derecho a llamar Nueva York ‘nuestra’ ciudad, desde el momento en el que cambió su residencia a Florida”.

Anuncios

Relacionado