Gobernador de NJ ofrece cervezas por vacunas COVID – 19  en trece cervecerías del estado

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ En una oferta insólita para lograr que muchos más residentes se vacunen, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está ofreciendo darles cervezas gratis en trece cervecerías a quienes se presenten a esos negocios con las tarjetas que demuestren que se inyectaron.

Murphy, quien hizo el anuncio ayer lunes en una conferencia de prensa y en su cuenta twitter, dijo que las cervezas que se darán gratis a los vacunados es una forma de alentar a las personas de 21 años o más en el estado a vacunarse.

“Cualquier residente de Nueva Jersey que reciba su primera dosis de vacuna en el mes de mayo y lleve su tarjeta de vacunación a una cervecería participante recibirá una cerveza gratis”, tuiteó el gobernador.

Trece cervecerías se asociaron con el estado para repartir la espuma gratis.

La noticia de la bebida gratis llega cuando Nueva Jersey, junto con Nueva York y Connecticut anunciaron ayer lunes que la mayoría de las restricciones de capacidad en lugares de entretenimiento, incluidos restaurantes, oficinas, iglesias, museos y teatros, finalizarán el 19 de mayo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.<br><br>Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. 🍻 <a href=”https://t.co/REiHTEa6mi”>pic.twitter.com/REiHTEa6mi</a></p>— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) <a href=”https://twitter.com/GovMurphy/status/1389269510612467716?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 3, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>