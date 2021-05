Gobernador de Fort-Liberté-Haití ofrece apoyo al consulado de RD en Juana Méndez 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HAITÍ. – El gobernador de Fort-Liberté-Haití, del departamento de Noreste de Haití, Donald Jean François, ofreció este lunes su total apoyo al Consulado General de la República Dominicana en Juana Méndez, Haití, “por el buen desenvolvimiento y transparencia en su gestión”, lo que se refleja en beneficio de ciudadanos haitianos que frecuentan la sede consular, en procura de visado y de otros servicios.

Jean François resaltó y valoró el alto sentido de responsabilidad de la delegación consular dominicana, garantizado por sus labores permanentes y eficientes, y, sobre todo, en el mejoramiento de las condiciones de los servicios consulares, lo que hace mucho tiempo no ofrecieron representantes anteriores.

El funcionario haitiano se expresó en esos términos, tras recibir en la sede de la gobernación, junto al vice gobernador de Quanaminthe-Haití, a una comitiva del cuerpo consular dominicano, encabezada por el Cónsul General, José Valenzuela e integrada por los vice cónsules Érica Reyes, José Cuello y Stephanie Núñez Vallejo, además de Gisely Gómez, asistente del Cónsul, y el periodista Alejandro García Ramírez, entre otras personalidades de ambos países.

Posteriormente, el gobernador Jean Francois y la comitiva dominicana se trasladaron a un hotel de la comuna, donde intercambiaron impresiones relacionadas con los ciudadanos haitianos que estudian en universidades dominicanas, sobre la ejecución de futuros proyectos comunes, así como el tema del rio Masacre y la construcción de un canal Haití, asunto éste que está bajo discusión de los cancilleres y embajadores de ambos Estados.

De su lado, el cónsul José Valenzuela, agradeció el cálido recibimiento y el apoyo externado por el Gobernador de Fort-Liberté a su gestión, en torno al mejoramiento de las condiciones físicas de la sede consular y la corrección de algunos aspectos externos, que tienen que ver con la tramitación y obtención del visado a los haitianos, donde intervienen sectores particulares que afectan a sus connacionales.

“Estamos comprometidos con la transparencia y la eficiencia de los servicios consulares en Juana Méndez, hemos dispuestos cambios sustanciales en beneficio de los haitianos, con el otorgamiento del visado presencial, lo que hace unos veinte años no ocurría así, cambios que no se ha visto con agrado, porque hay sectores que no lo admiten, pero es nuestra responsabilidad mejorar el servicio”, expresó Valenzuela al término del encuentro, desarrollado en un amplio marco de cordialidad y confraternidad.

El representante de la misión cónsul en Juana Méndez, también agradeció el gesto mostrado por el vice gobernador haitiano, al coordinar y servir de canal en la realización del encuentro, que el cónsul Valenzuela definió como muy exitoso.

