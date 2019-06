Gloria Trevi: “Las mujeres de ahora no caducamos”

EL NUEVO DIARIO, México.- La icónica cantante mexicana Gloria Trevi, que estrenó el pasado 31 de mayo el álbum “Diosa de la noche” cree que las mujeres de ahora no caducan y consideró en entrevista con Efe que es el mensaje que quiere transmitir a las millennials desde siempre y cada vez más.

A sus 51 años, la artista de Monterrey continúa generando éxitos y dando conciertos como si los años no pasasen ni por ella, ni por sus canciones.

“La edad no importa, es tu cuerpo, es tu energía”, explicó a Efe.

Aunque sigue centrada en la música y asegura que “no tiene sello de caducidad” y que “queda Gloria Trevi para mucho rato”, la cantante tiene muchos planes alejados de la música que quiere realizar.

“No soy de esos artistas que quieren morir en el escenario. Quiero escribir, dirigir. Me gusta el cine, las series. Me gusta mucho pintar, quiero poder viajar, hacer labor social. Ayudar al mundo”, detalló.

La cantante del éxito “Doctor Psiquiatra”, que se publicó en 1989 pero sigue siento la banda sonora de muchos lugares de México, ha conseguido hasta ahora adaptarse a un panorama musical que cambia prácticamente a diario y en el que el éxito suele ser efímero.

La artista ha grabado para este disco desde baladas como “Rómpeme el corazón” a auténticas fiestas hechas canciones como “Ábranse perras”, un canto a la liberación y un himno para la comunidad LGBT.

“No me gusta que me encasillen en una sola área y mucha gente no se atreve a cantar a la comunidad gay, a mi me encanta, los amo, me identifico con ello”, expresó.

La mexicana también realizó recientemente una colaboración con la colombiana Karol G, junto a quien lanzó la canción “Hijoepu×#”, un tema más cercano al reguetón que ya cuenta con más de 42 millones de visitas en YouTube.

“Ella (Karol G) es una chica súper sencilla pero también un poco polémica, tuvimos muchas cosas en común. Todavía no hemos iniciado la gira juntas, estamos haciendo giras por separado, cuando yo empiece la gira por Estados Unidos, ella hará su concierto y yo la invitaré para cantar juntas”, comentó Trevi emocionada.

A pesar de las polémicas declaraciones en las que dijo no ser feminista, Trevi es un icono para la liberación femenina mexicana.

“Creo que nací siendo feminista” y luego “me convertí en humanista”, dijo Trevi en una entrevista el pasado marzo con Efe.

“Recuerdo que cuando era niña pensaba que las mujeres éramos superiores a los hombres, pero la vida me hizo tragarme mis palabras. Cuando me pasó lo que me pasó, aprendí que todos los seres humanos podemos ser grandes e infames”, subrayó en marzo.

Cuando dice “lo que me pasó” la artista mexicana se refiere a los años que pasó al lado de Sergio Andrade, un promotor artístico mexicano que estuvo preso siete años por corrupción y abuso de menores.

Por su asociación con él, Trevi pasó casi cinco años en la cárcel, para luego ser declarada inocente.

En relación con España, la artista dijo estar muy emocionada por su paso por el país próximamente, ya que, explicó, es un público con el que le gustaría estar más tiempo por la buena conexión que tienen con su música.

Además, sobre su nuevo disco, siente que “es música que va a conectar mucho” con los españoles.

Gloria Trevi seguirá, dijo, manteniendo su esencia mientras innova y se mete de lleno en la música más actual porque esa es su filosofía.

“Estar en lo que está sonando ahora es también no traicionar mis raíces, mantenerme en la actualidad”, finalizó.