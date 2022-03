Gloria Reyes revela porqué le respondió a la exvicepresidenta Margarita Cedeño

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gloria Reyes, reveló este lunes que no fue una razón de género la que le ha hecho responderle a la exvicepresidenta Margarita Cedeño, sino por estar vinculada a los temas sociales.

“Le respondí porque estoy vinculada a los temas sociales y me toca responder a comentarios que tengan que ver con el programa que dirijo. Cuando hice ese comentario fue por unos argumentos y unas expresiones de la doctora, pero no tiene que ver con el sazón político, sino con una posición institucional”, dijo Reyes tras ser entrevistada en el programa Una Nueva Mañana.

Asimismo, aclaró que siempre estará en el marco del debate político porque con altura y respeto siempre se podrán debatir las ideas, ya que este enriquece la actividad política, aunque algunos le tengan miedo al debate.

Fraude en el programa Solidaridad

Sobre el fraude en el que se hizo una suplantación masiva de tarjetas, reveló que se han distraído aproximadamente 40 millones de pesos, aunque deben esperar que el Ministerio Público termine el proceso de investigación para poder rendir un informe final.

Explicó que en este fraude tuvo que ver el hecho de que las tarjetas tienen bandas magnéticas en vez de chip, al mismo tiempo aclaró que en medio de este proceso se están haciendo operativos masivos de cambios de plástico y hasta el momento se han suplantado unas 30 mil tarjetas.

Asimismo, explicó que no es cierto que se le haya quitado tarjetas a la gente o se les haya sacado de estos programas sociales, sino que estos siguen en aumento.

“Lo que me apena es que la oposición aproveche para hacer ruido en las redes sociales o desinformar’, dijo en forma de reclamo.

La mujer en la política

La también vicepresidenta nacional del partido oficialista, vaticinó que en las elecciones del 2024 habrá una amplia presencia de mujeres en las principales candidaturas a cargos electivos.

“Hemos avanzado y en las próximas elecciones tendremos muchas mujeres aspirando. Solo en las senadurías visualizo que en mi partido habrían unas 10 o 12 mujeres con potencial aspirando. Actualmente el PRM tiene cuatro senadoras y si a eso le sumamos las demás organizaciones políticas, tendremos que decir que el rol de la mujer será muy relevante”, detalló.

Aspiraciones futuras

Gloria Reyes también se refirió a los rumores que indican que en la contienda electoral del 2024 estaría aspirando a una curul en el Congreso o a la vicepresidencia de la República, dejando claro que por ahora lo único que quiere es seguir aportándole al gobierno de Luis Abinader.

“En esta etapa a mí me toca acompañar al Presidente en su gestión de gobierno y nosotros sabemos que los dos años que nos quedan serán muy difícil. Lo justo es continuar con un liderazgo como el del presidente, un liderazgo tan comprometido y tan responsable. Y a mí me parece que en los próximos años siguientes podremos fortalecer el gobierno en una posición del Estado, o sea, que yo no aspire a un cargo electivo para el 2024. Lo mejor para el país es que el gobierno pueda continuar”, declaró.

Al mismo tiempo, consideró que “El apoyo que hemos recibido del presidente Abinader ha sido excepcional. Cuando yo decidí no aspirar a diputada, le dije, no quiero aspirar porque quiero acompañarlo en su gobierno, quiero crecer con usted y él me dijo que sí. Se puso muy contento de que dejara mi aspiración por su proyecto. Me siento muy feliz porque cumplió con su palabra, me ha apoyado aun cuando soy joven y mujer”.

Aun cuando ha dejado claro que por el momento no aspira a ninguna candidatura, dijo en primicia que cambió su domicilio de la provincia Santo Domingo al Distrito Nacional.

Supérate

La también directora del programa “Supérate” declaró que al presidente le ha tocado un momento muy difícil, teniendo crisis tras crisis y por eso la realidad es que la respuesta principal es dar esa mano amiga a las familias más favorecidas.

“Trabajar en este momento es un reto porque hay que hacerlo en dos direcciones, primero atender las necesidades de la gente y segundo, trabajar esa estrategia de acompañamiento de las personas para que logren su autonomía”, detalló.

De igual forma, valoró la inclusión del tema de viviendas en el programa, porque tener techo propio es el anhelo más grande de muchas personas.

